Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο
Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.
Στην περιοχή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Εμπρησμό καταγγγέλλει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:00 και για την...Posted by Γραφείο Τύπου Δήμου Μεγαλόπολης on Saturday, August 9, 2025
Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Forecast Weather Greece - arcadiaportal.gr
