ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αρκαδία

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Φωτιά τώρα προς Λεοντάρι

Στην περιοχή επιχειρούν  50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο
Εμπρησμό καταγγγέλλει ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος 

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή κοντά στο Λεοντάρι Μεγαλόπολης. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:00 και για την...

Posted by Γραφείο Τύπου Δήμου Μεγαλόπολης on Saturday, August 9, 2025


Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Forecast Weather Greece - arcadiaportal.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί

Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης