Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 159 επιβαίνοντες που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος - Άγιος Κωνσταντίνος
Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 159 επιβαίνοντες που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος - Άγιος Κωνσταντίνος

Το «Πανόραμα» πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου - Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ

Μηχανική βλάβη παρουσίασαν οι δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Πανόραμα», σε απόσταση 1,7 ναυτικών μιλίων νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο, ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό. Το «Πανόραμα» συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Επιβάτης μίλησε στην ΕΡΤ λέγοντας:  «20 λεπτά μετά την αναχώρηση, ακούσαμε έκρηξη στη μηχανή και είδαμε καπνούς. Το δρομολόγιο συνεχίστηκε με τη βλάβη και τώρα είμαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Δεν μας έχει ενημερώσει κανείς».

