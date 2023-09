Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!

και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

Η Lotus µπαίνει στην ηλεκτροκίνηση µε ένα µεγάλο, πολυτελές ηλεκτρικό SUV που µοιάζει να κόβει κάθε δεσµό µε την παράδοση.Η απόλυτη 911 συναντά το αντίπαλο δέος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Η πρώτη Alfa Romeo που µπαίνει στην πρίζα προσθέτει στην γκάµατης Tonale την πιο δυνατή και πιο ολοκληρωµένη έκδοσή της.PORSCHE 718 RS SPYDERHONDA CR-VCUPRA BORN eBOOSTOPEL GRANDLAND GSeOPEL CORSA 1.2T 100 PS Vs SKODA FABIA 1.0 TSI 110 PSBMW 330e Vs MERCEDES-BENZ C300 eΟ έρωτας ανάμεσα στο θύμα μιας καταστροφής και τον αστυνομικό που αναλαμβάνει να διαλευκάνει τον ενδεχόμενο εμπρησμό, είναι μια πυρκαγιά από μόνος του. Και μάλλον κανείς δεν σκοπεύει να σβήσει τη φωτιά των αισθημάτων.Εκατομμύρια αναγνώστες, σε όλο τον κόσμο, έχουν λατρέψει τα βιβλία της πολυβραβευμένης Αμερικανίδας συγγραφέως Susan Wiggs -και ιδιαίτερα τα μυθιστορήματα που ανήκουν στον κύκλο «Τα χρονικά της λίμνης», όπως το εξαιρετικό «Στην καρδιά του χειμώνα».Στο συγκεκριμένο μπεστ-σέλερ, η Susan Wiggs διηγείται την ιστορία της Τζένι Ματζέσκι, μιας νεαρής γυναίκας η οποία, εντελώς ανήμπορη να παρέμβει, αναγκάζεται να παρακολουθήσει μια πυρκαγιά να αφανίζει το σπίτι της. Συντετριμμένη, η Τζένι καθηλώνεται στο σημείο της φωτιάς, αρνούμενη πεισματικά να φύγει, ακόμη και όταν στο έδαφος δεν είχαν απομείνει παρά μόνο καρβουνιασμένα συντρίμμια.Παρόλ' αυτά, μέσα στις στάχτες και εντελώς αναπάντεχα, η Τζένι ανακαλύπτει έναν απίστευτο θησαυρό -όχι όμως απαραιτήτως από χρυσάφι ή πολύτιμους λίθους κ.λπ. Το δικό της χρυσάφι είναι μια κληρονομιά από τον παππού της, καθώς ο θησαυρός που αναδύθηκε μέσα από το καμένο σπίτι θα οδηγήσει τη Τζένι Ματζέσκι σε μια περιπέτεια γνώσης αλλά και αυτογνωσίας. Το νέο κεφάλαιο στη ζωή της αρχίζει όταν μετακομίζει στην «Καλύβα του Χειμώνα», ένα ξύλινο σπίτι στη μέση του πουθενά, κοντά στη λίμνη Γουίλοου.Εκεί η Τζένι συναντά τον επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Ρουρκ Μακνάιτ, ο οποίος τη βοηθά να βρουν απαντήσεις στα ερωτηματικά που δημιούργησε η πυρκαγιά. Ωστόσο, όταν οι δυο τους εγκλωβίζονται στην καλύβα από μια χιονοθύελλα, η Τζένι αρχίζει να νιώθει ευάλωτη και φοβισμένη. Όχι όμως επειδή ανυπομονεί να απελευθερωθεί, αλλά μάλλον για το αντίθετο.Η Susan Wiggs είναι μια «υπερδύναμη» στο χώρο της σύγχρονης μυθιστοριογραφίας, καθώς έχει γράψει πάνω από 40 βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Top-10 του διάσημου καταλόγου με τα μπεστ-σέλερ βιβλία των New York Times. Το έργο της έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 20 γλώσσες και σε 30 χώρες.«Δεν σχεδιάζω ρούχα, αλλά όνειρα»Ο ζωντανός θρύλος της αμερικανικής μόδας επιστρέφει στα catwalks με μια συλλογή-ύμνο στη χειραφετημένη γυναίκα και το western glamΗ ωραία της «Μάγισσας» & η εμπειρία της μητρότηταςΗ χαρισματική ηθοποιός δεν φοβάται τις προκλήσεις: ούτε τον κόντρα στην ίδια ρόλο της στη νέα σειρά του ANT1, ούτε να μεγαλώνει μόνη την κόρη που μόλις απέκτησεΤο πρόσωπο πίσω από τις «Νύχτες Πρεμιέρας»Ανδρώθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, ενώ εδώ και 7 χρόνια κατέχει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του: μιλήσαμε με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέσηΜπήκαμε στο καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμουΒγαλμένο από την πιο ακραία αναγεννησιακή φαντασίωση, υπερασπίζεται τον τίτλο που μόλις έλαβε μέχρι το κόκαλοΧάπι artΗ τρίτη ηλικία είναι cool!Από τη φυλακή στις γκαλερίΟι τάσεις που θα αγαπήσουμε τη νέα σεζόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :«Δεν σχεδιάζω ρούχα, αλλά όνειρα»Ο ζωντανός θρύλος της αμερικανικής μόδας επιστρέφει στα catwalks με μια συλλογή-ύμνο στη χειραφετημένη γυναίκα και το western glamΗ ωραία της «Μάγισσας» & η εμπειρία της μητρότηταςΗ χαρισματική ηθοποιός δεν φοβάται τις προκλήσεις: ούτε τον κόντρα στην ίδια ρόλο της στη νέα σειρά του ANT1, ούτε να μεγαλώνει μόνη την κόρη που μόλις απέκτησεΤο πρόσωπο πίσω από τις «Νύχτες Πρεμιέρας»Ανδρώθηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, ενώ εδώ και 7 χρόνια κατέχει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του: μιλήσαμε με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέσηΜπήκαμε στο καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμουΒγαλμένο από την πιο ακραία αναγεννησιακή φαντασίωση, υπερασπίζεται τον τίτλο που μόλις έλαβε μέχρι το κόκαλοΠέγκυ ΚλιάφαΧάπι artΗ τρίτη ηλικία είναι cool!Από τη φυλακή στις γκαλερίΟι τάσεις που θα αγαπήσουμε τη νέα σεζόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.