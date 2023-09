Έρχεται το «Nothing Goes to Waste Festival»

Ζούμε σε μια εποχή όπου το περιβάλλον, η βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Κάθε δράση και κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, που ενημερώνει και δείχνει στο κοινό τη σημασία ενός τρόπου ζωής κοντά στο περιβάλλον είναι καλοδεχούμενη και απαραίτητη.

Με αυτό το σκεπτικό, η COCO-MAT, μια εταιρεία που έχει το περιβάλλον ως σημείο αναφοράς και έμπνευσης από το 1989 που ιδρύθηκε, πραγματοποιεί ένα πρωτότυπο και άκρως ψυχαγωγικό event, το «Nothing Goes to Waste Festival».

Το Festival θα πραγματοποιηθεί στο ράντζο της COCO-MAT, δίπλα από το κατάστημα της Κηφισιάς (Παλαιά Τατοΐου 165), την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 16:00 και αποτελεί μια έξοχη ευκαιρία για όλη την οικογένεια να συμμετάσχει σε μια εκπαιδευτική εμπειρία, όπου ταυτόχρονα είναι και διασκεδαστική.

Στο πλαίσιο του Festival, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί πάνω σε ζητήματα μείωσης απορριμμάτων, την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και παράλληλα να διασκεδάσει με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες - ασφαλώς και για τα μικρά παιδιά! Όλοι θα απολαύσουν μια ατμόσφαιρα φιλοξενίας, με vegan επιλογές φαγητού και μουσική, καθώς και μια αποκλειστική έκπτωση - έκπληξη σε επιλεγμένα προϊόντα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι μικροί φίλοι θα μπορούν να κάνουν βόλτα με άλογα, να δοκιμάσουν τα ξύλινα ποδήλατα της COCO-MAT Bike, να λάβουν μέρος σε παιχνίδια, όπως το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και να γευτούν τα OZ Artisanal Beverages, τα ΥAMAS Ice Tea και τα παγωτά Νuii.





Στο Festival θα συμμετέχουν διάφορες εταιρείες του ομίλου που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και την ίδια αφοσίωση για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες EF93, Zealots of Nature, COCO-MAT Bike, COCO-MAT Farms θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την FoodΒag για να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες. H FoodBag είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που όραμα της έχει την καταπολέμηση της σπατάλης φαγητού στην Ελλάδα, άλλο ένα φλέγον θέμα που σχετίζεται με την αειφορία και τη βιωσιμότητα.

Το «Nothing Goes to Waste Festival» είναι μια σημαντική στιγμή για μια εταιρεία που φημίζεται για την αξιοποίηση φυσικών υλικών (φυσικό καουτσούκ, κοκοφοίνικας, φύκια, αλογότριχα, βαμβάκι κ.ά.) και οικολογικών μεθόδων παραγωγής. Η COCO-MAT έχει βραβευτεί από σημαντικούς φορείς του επιχειρηματικού χώρου, γεγονός που μαρτυρά την ποιότητα των προϊόντων της και τη δέσμευσή της στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.