Great Photo Awards 2023 «Ασπρόμαυρος Κόσμος»

Τα Great Photo Awards φιλοδοξούν να καθιερωθούν στην φωτογραφική κοινότητα και να γίνουν ένας κοινός χώρος για τους φωτογράφου απ’ όλο τον κόσμο όπου θα αναδεικνύει την αξία των φωτογραφιών τους. Το διαγωνιστικό μέρος των βραβείων θα έχει διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο και θα καλεί τους δημιουργούν να συμμετάσχουν με τις καλύτερες φωτογραφίες τους. Φέτος ξεκινάμε με την Ασπρόμαυρη φωτογραφία ως φόρο τιμής στον εξέχοντα ρόλο και τη σημασία της στην εξέλιξη και ανάπτυξη της φωτογραφίας ως τέχνης και έκφρασης. Η συμμετοχή στα φετινά βραβεία είναι ανοιχτή σε όλους τους λάτρεις της φωτογραφίας από όλο τον κόσμο που αγαπούν την ασπρόμαυρη φωτογραφία.Μπορείτε να συμμετέχετε στα Great Photo Awards 2023 σε όσες απ’ τις πέντε κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης φυσικά με ασπρόμαυρες φωτογραφίες σας.Οι κατηγορίες είναι: - Τοπίο - Μίνιμαλ - Πορτραίτο - Γυμνό - Φωτογραφία δρόμουΗ διεθνής κριτική επιτροπή των βραβείων είναι ενθουσιασμένη που μέσα απ’ τα Great Photo Awards 2023 θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια ευρεία γκάμα ασπρόμαυρων φωτογραφιών απ’ όσο τον κόσμο και τον Ιούνιο να αναδείξουν τις πιο αξιόλογες απ’ αυτές.Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:• Γαλλία: Jean Christophe Bechet | Art Photographer and journalist• Ηνωμένες Πολιτείες: George Schaub | Photo magazine editor, master printer and photography professor• Ιταλία: Emanuele Costanzo | Photo magazine publisher and editor• Ελλάδα: Παναγιώτης Καλδής | Photo magazine editor• Ινδία: Shrindar Kunte | Photo magazine editor