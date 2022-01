Ποδαρικό με νέες χολιγουντιανές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη

H Hannah John Kamen

Στην μεγάλη οθόνη το “Red Sonja” για πρώτη φορά μεταφέρθηκε το 1985 σε μία ταινία που πρωταγωνιστούσε η Μπριγκίτε Νίλσεν και ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

Kalidor - la légende du talisman- Red Sonja





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέες χολιγουντιανές κινηματογραφικές παραγωγές, στις οποίες θα πρωταγωνιστήσουν μεγάλα ονόματα της έβδομης τέχνης, θα κάνουν ποδαρικό τις πρώτες κιόλας ημέρες της νέας χρονιάς στο Ελληνικό Χόλιγουντ της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το χρονοδιάγραμμα θέλει για το 2022 να γυρίζονται συνολικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης όχι τέσσερις αλλά έξι ταινίες.Αν όλα πάνε καλά με την μετάλλαξη Omicron και δεν επιβληθούν από την κυβέρνηση επιπλέον περιοριστικά μέτρα ή ακόμα και τοπικά mini lockdown, που σκοπό θα έχουν ν ανακόψουν την εξάπλωση της, τότε από το δεύτερο κιόλας δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα μιας μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής με πρωταγωνιστή κορυφαίο όνομα.Όπως εξήγησε στο “protothema.gr” ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, εξαιτίας της μετάλλαξης Omicron δεν μπορεί να προβεί ακόμα σε καμία επίσημη ανακοίνωση, καθώς τα πάντα υπάρχει κίνδυνος ν ανατραπούν :“Αν η μετάλλαξη Omicron δεν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να πρέπει να παρθούν σοβαρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της, ο σχεδιασμός είναι να υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έξι ταινίες. Τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας είναι να ξεκινήσουν από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ήδη για την Άνοιξη έχει προγραμματιστεί η επόμενη”.Εκτός από την Millenioum Media που έχει ήδη γυρίσει δυο ταινίες στη Θεσσαλονίκη (το «The Enforcer» με τον Αντόνιο Μπαντέρας και το “The Expendables 4” με τους Τζον Στέιθαμ, Μέγκαν Φοξ κ.α” και έχει επενδύσει τουλάχιστον 20εκτ ευρώ για την δημιουργία ενός στούντιο διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή της Θέρμης κι άλλη κινηματογραφική εταιρία έχει υπογράψει και ξεκινάει άμεσα τα γυρίσματα :“Εκτός από την Millenioum Media με την οποία συνεργαζόμαστε στενά, υπογράφουμε και με άλλες χολιγουντιανές εταιρίες παραγωγής. Μια από αυτές ξεκινάει γυρίσματα τώρα τον Ιανουάριο. Δυστυχώς δεσμευόμαστε και ακόμα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ούτε το όνομα της εταιρίας, αλλά ούτε και το βαρύ όνομα του Χόλιγουντ που θα πρωταγωνιστεί στην ταινία. Μας έχουν δεσμεύσει με ρήτρες και δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Μην ξεχνάμε πως υπάρχει και ο κίνδυνος με την Omicron, γι αυτό και κάθε εταιρία παραγωγής είναι επιφυλακτική με αυτά που ανακοινώνει, διότι εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που μπορεί να επιβληθούν, ίσως να χρειαστεί ν αλλάξουν τα δεδομένα”.Στόχος του Film Office που έχει δημιουργηθεί από την Περιφέρεια στην Κεντρική Μακεδονία εδώ και δυο χρόνια, είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολοένα και μεγαλύτερων κινηματογραφικών παραγωγών, ώστε να πραγματοποιούνται γυρίσματα στην Θεσσαλονίκη και τις 365 μέρες τον χρόνο :“Με τις έξι ταινίες που έχουμε υπογράψει για φέτος φαίνεται να πιάνουμε τον αρχικό μας στόχο που ήταν γυρίσματα και τις 365 το χρόνο. Αν σκεφτούμε πως τα γυρίσματα κάθε ταινίας διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες, με τις έξι που θα γυριστούν αν όλα πάνε καλά, κερδίσαμε το στοίχημα. Το όλο project έχει κινηθεί με απόλυτη σοβαρότητα, καθώς αυτή την στιγμή είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πως έχουμε ήδη ένα έμπειρο και εξειδικευμένο πολυπληθές συνεργείο για κάθε κινηματογραφικό πόστο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μιλάμε για ταινίες που αφήνουν στην οικονομία πάνω 30 και 40εκτ ευρώ”.Εκτός όμως από την ταινία του Ιανουαρίου στην Κεντρική Μακεδονία έχει ήδη δρομολογηθεί να γυριστεί και μια ακόμη την ερχόμενη Άνοιξη, όπου αυτή θα φέρει την υπογραφή της Millenioum Media. Σύμφωνα με πληροφορίες του “protothema.gr" η χολιγουντιανή εταιρία παραγωγής έχει σκοπό να γυρίσει στα στούντιο της στη Θέρμη, το remake της ταινίας “” το οποίο ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες, όταν στο πρόσωπο τηςγνωστή για τον ρόλο της Γκοστ στο "Ant-Man and the Wasp" της Marvel βρήκε την βασική του πρωταγωνίστρια.Όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο Τζόι Σόλογουέϊ σκηνοθέτης του έργου, όπου μαζί με την παρουσιάστρια και παραγωγό της σειράς των κινουμένων σχεδίων “Tomb Raider” για το Netflix Τάσα Χούο θα συνυπογράψουν και το σενάριο, η Χάνα Τζο Κάμεν διαθέτει όλα τα υποκριτικά προσόντα ώστε να σηκώσει με τα χέρια της το σπαθί της “Red Sonja”.«Το εύρος, οι ευαισθησίες και η δύναμή της είναι ακριβώς αυτά τα προσόντα που αναζητούσαμε για τον ρόλο. Γι αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι ώστε να ξεκινήσουμε μαζί της αυτό το ταξίδι».Σύμφωνα με τα ιστορικά του στοιχεία ο χαρακτήρας της “Red Sonja” δημιουργήθηκε αρχικά από τους Roy Thomas και Barry Windsor-Smith για την Marvel το 1973. Ο χαρακτήρας την ίδια χρονιά έκανε και την πρώτη εμφάνιση του στο διάσημο κομικ της εποχής "Conan the Barbarian”.Δύο χρόνια αργότερα το 1975, απέκτησε τη δική του κόμικ ιστορία, η οποία κράτησε για 35 τεύχη, ενώ το 2005 η Dynamite Entertainment την επανέφερε στην αγορά για 80 τεύχη. Το 2013, η Simone και ο Walter Geovani έκαναν το reboot της σειράς, το οποίο κράτησε για 18 τεύχη, ενώ το 2017 οι Amy Chu και Carlos Gomez έτρεξαν τη δική τους σειρά που ολοκληρώθηκε σε 25 τεύχη. Πλέον ο χαρακτήρας δημιουργείται από τους Luke Lieberman και Drew Moss.Το "Red Sonja" περιστρέφεται γύρω από την ιστορία μιας 21χρονης κοπέλας που βλέπει την οικογένειά της να σκοτώνεται και το σπίτι της να καίγεται από μια σπείρα ληστών. Όταν προσπαθεί να τους εναντιωθεί, διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βαρύ σπαθί του αδερφού της και ο αρχηγός της σπείρας την βιάζει. Τις προσευχές της για εκδίκηση, θ ακούσει η θεά Scáthach, η οποία θα της χαρίζει υπερφυσικές ικανότητες.Το νέο project ετοιμαζόταν τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία, καθώς πολλές ήταν οι εταιρίες παραγωγής που το διεκδικούσαν, ενώ στην πορεία άλλαξε και πολλούς σκηνοθέτες.Στην μεγάλη οθόνη το “Red Sonja” για πρώτη φορά μεταφέρθηκε το 1985 σε μία ταινία που πρωταγωνιστούσε η Μπριγκίτε Νίλσεν και ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Στην Ελλάδα η ταινία παρουσιάστηκε με τον τίτλο “Κάλιντορ ο Μονομάχος”. Ο κινηματογραφικός χαρακτήρας εμφανίστηκε και στην τηλεοπτική σειρά "Conan".Το νέο σενάριο της ταινίας θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την αρχική του 1985, τόσο στην υπόθεση όσο και στους χαρακτήρες που θα συμμετέχουν.Στην σπουδαία ομάδα των παραγωγών της ταινίας τα γυρίσματα της οποίας έχουν προγραμματιστεί για την Άνοιξη το δίδυμο Μάρκ Κάντον που το 2007 έκανε την παραγωγή για τους “300” με πρωταγωνιστή τον Τζέραλντ Μπάτλερ και ο Κόρτνεϊ Σόλομον όπου μαζί υπέγραψαν την τρίτη σειρά της ταινίας “After” βασισμένη στα best-sellers της Ανα Τον.