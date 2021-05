Σχολεία: Πώς θα ανοίξουν από τη Δευτέρα 10 Μαΐου - Τι ισχύει με τα self tests

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουν στα σχολεία οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων όλης της χώρας.Ειδικότερα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό πρέπει τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας βεβαίωση αρνητικού τεστ ( self test , PCR ή rapid test).Το self test παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και το διοικητικό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων.Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο. Ως προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τους μαθητές.«Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο από το απόγευμα στις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 το πρωί. Οαπευθύνει εκ νέου έκκληση στους δικαιούχους δωρεάν self tests όπως προσέρχονται μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω, για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας Δημόσιας Υγείας. Σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν», τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.«Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests ΜΟΝΟ στην εκπαιδευτική κοινότητα.Οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου.Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο από το απόγευμα στις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 το πρωί.Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει εκ νέου έκκληση στους δικαιούχους δωρεάν self tests όπως προσέρχονται μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρονται πιο πάνω , για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας Δημόσιας Υγείας.Σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν».