Έπεσε ο κινεζικός πύραυλος - Στον Ινδικό Ωκεανό τα συντρίμμια

Everyone else following the #LongMarch5B re-entry can relax. The rocket is down. You can see all relevant information and updates here on Twitter/Facebook, so there is no need to keep visiting the space-track dot org website. — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021



Spoke with the team. We have indications the 🚀 is down. Once they get radar confirmation of nothing in orbit (after 0300UTC) they will release the final message with time. Y’all can stop hiding in your bunkers. @SpaceTrackOrg — MotherOfAllLaunches (@Skitt0608) May 9, 2021

New update by @SpaceTrackOrg:



Reentry: 9 may 02:11 UTC ± 1 hour



Reentry is inminent.



Very similar to last prediction, but with center of reentry window further west.



90% of this track is over ocean. pic.twitter.com/ZZYgq9gDU5 — Meithan West (@meithan42) May 9, 2021

Claimed observation from Oman which if genuine would imply the reentry was underway with impact over the Indian Ocean https://t.co/Ix6nqUv20d — Jonathan McDowell (@planet4589) May 9, 2021

#الصاروخ_الصيني يمر بسلام فوق عمان قبل قليل pic.twitter.com/EWOQ7DTlnN — د. محمد العابد (@Aboosh) May 9, 2021

I JUST SAW IT OVER ISRAEL!!

HARD TO SEE ON VIDEO BUT IT WAS HUGE AND VERY VERY LOW

VISIBLE FIRE 🔥 pic.twitter.com/0WTUJ1sa3A — 👨🏻‍🚀 Nad∆vision (@nadavision) May 9, 2021

.



Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες είχαν απαγορευτεί οι στρατιωτικές πτήσεις. Την ίδια ώρα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε πως οι πιθανότητες για να πέσουν θραύσματα του πυραύλου στη χώρα μας είναι «απειροελάχιστες». Παράλληλα πρόσθεσε ότι «παραμένουμε όμως σε επιφυλακή ακολουθώντας τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις».











Η επιβεβαίωση της είδησης ότι τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό έγινε γνωστή από τις διαστημικές υπηρεσίες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σκορπίζοντας ανακούφιση στον πλανήτη. Νύχτα αγωνίας επικράτησε, με το «καρδιοχτύπι» για την τελική έκβαση της διαδρομής να αποτυπώνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σενάριο που αύξανε τον βαθμό αγωνίας ήταν η πτώση των θραυσμάτων του κινεζικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή.Μετά τις 06:00, ώρα Ελλάδος, ύστερα από την Κίνα, την είδηση της πτώσης του πυραύλου, που εκτοξεύχθηκε στις 29 Απριλίου, επιβεβαίωσε και η αμερικανική υπηρεσία Aerospace Corporation.Απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της Γης, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.Τμήματα του πυραύλου Μεγάλη Πορεία 5Β εισήλθαν και πάλι στην ατμόσφαιρα στις 10:24 π.μ. ώρα Πεκίνου (05:24 ώρα Ελλάδας) και έπεσαν σε μια τοποθεσία με τις, ανακοίνωσε το Κινεζικό Γραφείο Επανδρωμένης Διαστημικής Μηχανικής, σύμφωνα με τα κρατικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης.Οι συντεταγμένες δείχνουν ότι το σημείο πρόσκρουσης βρίσκεται στον ωκεανό κάπου νοτιοδυτικά της Ινδίας και της Σρι Λάνκα. Τα περισσότερα από τα απομεινάρια του πυραύλου κάηκαν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Ενημέρωση της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας, μετά τις 05:00, ώρα Ελλάδος, έκανε λόγο για καταστροφή του πυραύλου στον Ινδικό Ωκεανό. Λίγο μετά τις 04:00, πάντως, κυκλοφόρησε από αστροφυσικούς η θέση ότι ο πύραυλος ενδεχομένως να είχε εισέλθει στη Γη και να είχεΤις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, το Twitter πήρε φωτιά με πολλούς χρήστες να διατείνονται ότι είδαν τον πύραυλο.Τα θραύσματα του πυραύλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα συντριβούν κάπου μεταξύ 41.5°Β και 41.5°Ν παραλλήλου, ενώ σε μερική επιφυλακή είναι η Ελλάδα καθώς βρίσκεται μεσα στη ζώνη επικινδυνότητας.Οι περισσότερες υπηρεσίες εκτιμούσαν, πάντως, ότι το γεγονός της επανεισόδου του πυραύλου στη γήινη ατμόσφαιρα θα είχε καταγραφεί μέχρι τις 06:00, το πρωί, ώρα Ελλάδος, ενώ, όπως διατείνονται οι ειδικοί, ακόμη και η διαφορά ενός λεπτού στην ώρα επιστροφής θα μπορούσε να αλλάξει τηνπτώσης των συντριμμιών κατά 470 χιλιόμετρα.Η ομάδα παρακολούθησης του διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εκτιμήσει ότι ο πύραυλος θα έφτανε στη Γη στις(Παγκόσμια Ώρα).Η διαδρομή, την οποία θα ακολουθήσει ο πύραυλος, κρίνεται ιδιαίτερα απρόβλεπτη, ωστόσο οι περισσότερες εκτιμήσεις συντείνουν στο ενδεχόμενο να πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή ήταν και η τελευταία πρόβλεψη που έδωσε η Aerospace Corporation, ενώ Αμερικανοί αστροφυσικοί εκτίμησαν ότι ίσως ο πύραυλος περάσει πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.Όπως έγραψε, λίγο μετά τις 04:00, στο Twitter, o, Τζόναθαν Μακντάουελ, ο πύραυλος ενδέχεται να έχει ήδη εισέλθει στη Γη και καταστραφεί. Oι τελευταίες προβλέψεις για τις τοποθεσίες συντριβής εστίαζαν από την Κόστα Ρίκα μέχρι την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.Φωτογραφία από τηλεσκόπιο καθώς ο πύραυλος διασχίζει τα άστραΑγωνία επικρατεί για το εάν τα θραύσματα του πυραύλου θα πέσουν σε κατοικημένη περιοχή. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, οι επιπτώσεις θα είναι αντίστοιχες με την πτώση ενός μικρού αεροσκάφους.Πολλά σενάρια έχουν διατυπωθεί για τη θέση επανεισόδου του πυραύλου, με ταχύτητα 30 χιλιάδων χλμ/ώρα. Υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα το επίμαχο σημείο να μην γίνει ποτέ γνωστό και αυτό γιατί ο πύραυλος ενδέχεται, εξαιτίας της τριβής, να καεί κατά την επανεισδοχή.Ακόμα, πάντως, κι αν κάποια κομμάτια πέσουν στη Γη, μπορεί να μην βρεθούν ποτέ, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη απαρτίζεται από νερό, ενω μεγάλο μέρος του είναι ακατοίκητο, οπότε η πιθανότητα τα συντρίμμια να πέσουν σε κατοικημένη περιοχή είναι μηδαμινά.Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έμειναν άγρυπνοι παρακολουθώντας την πορεία του κινεζικού πυραύλου. Τα σενάρια που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις τελευταίες ώρες, πολλά: από την επανεισδοχή του πυραύλου στη Γη, το πέρασμά του πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, μέχρι την καταστροφή του.Υπήρχαν, πάντως, και τα σχόλια χρηστών στο Twitter, σύμφωνα με τα οποία ο πύραυλος είχε περάσει πάνω από τη Μέση Ανατολή.Σε μερική επιφυλακή βρέθηκαν τα ελληνικά σώματα ασφαλείας με αφορμή τον κινεζικό πύραυλο, Long March, βάρους 21 τόνων Η Κίνα σχεδιάζει συνολικά 11 αποστολές μέσα στο 2021 και 2022 για να ολοκληρώσει το διαστημικό σταθμό της, μεταξύ των οποίων τέσσερις επανδρωμένες. Ο νέος, στην πλήρη μορφή του, θα έχει περίπου το 20% του βάρους του(ISS) που ζυγίζει γύρω στους 460 τόνους και θα μπορεί να φιλοξενεί τριμελή κινεζικά πληρώματα για τρεις μήνες κάθε φορά (πρόσκαιρα έως έξι κατά την εναλλαγή των πληρωμάτων), έναντι έως και 13 αστροναυτών στον ISS.Στον κινεζικό σταθμό θα υπάρχουν υποδομές για πολλά ταυτόχρονα επιστημονικά πειράματα. Ήδη έχουν σχεδιασθεί τουλάχιστον 100 από τους Κινέζους επιστήμονες για να γίνουν στο διάστημα και μερικά θα φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα τους εντός του 2022.Η Κίνα στοχεύει να γίνει μια μεγάλη διαστημική δύναμη μέχρι το 2030 για να συμβαδίσει με τους αντιπάλους της, συμπεριλαμβανομένων των, τηςκαι της, και να δημιουργήσει τον πιο προηγμένο διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Γη.Η ISS, που βρίσκεται σε τροχιά, χρειάστηκε 10 χρόνια και περισσότερες από 30 αποστολές για να συγκεντρωθούν από την έναρξη της πρώτης ενότητας το 1998.Το ISS υποστηρίζεται από πέντε συμμετέχουσες διαστημικές υπηρεσίες - τη NASA (ΗΠΑ), τη Roscosmos (Ρωσία), την JAXA (Ιαπωνία), την ESA (Ευρώπη) και την CSA (Καναδάς) - αλλά στην η Κίνα αρχικά απαγορεύτηκε να συμμετάσχει , με πρωτοβουλία των ΗΠΑ.Ωστόσο, η επιστροφή του πυραύλου στη Γη, ειδικά εάν προσγειωθεί σε κατοικημένη περιοχή, θα μπορούσε να χαλάσει τον εορτασμό της Κίνας. Οι ανιχνευτές διαστημικών συντριμμιών παρατήρησαν ότι κινείται αργά και απρόβλεπτα προς τη Γη τις τελευταίες ημέρες και η επιστροφή του θα μπορούσε να είναι μια από τις μεγαλύτερες μη ελεγχόμενες προσγειώσεις που καταγράφηκαν.Η Κίνα εκτόξευσέ δοκιμαστικά το Long March 5b τον Μάιο του 2020, αλλά και εκείνη η αποστολή τελείωσε επίσης με μια ανεξέλεγκτη πτώση με τον πύραυλο να πέφτει λίγο έξω από την ακτή της Δυτικής Αφρικής.