Κορωνοϊός: Στα 2.435 τα νέα κρούσματα - 817 οι διασωληνωμένοι, 73 θάνατοι

Η COSMOTE δημιουργεί για όλες τις επιχειρήσεις τη νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματαπου καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι, εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 342.908 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες.Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 49 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.478 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.315 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι(62.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.104 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 484 (ημερήσια μεταβολή -8.68%).Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).Έως 29 Απριλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 1.827.386 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 38.661 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.Στις 28 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 134 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 18.667 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 289 θετικά (1,55%).Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.201 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 03 Μαρτίου έως 19 Απριλίου 2021.Από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 1.013 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 145 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Εκ των 1.013 δειγμάτων με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος, τα 1.010 αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 αφορούσαν τη μετάλλαξη B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 145 δείγματα με στελέχη VUI, τα 139 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K), 2 αφορούσαν το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ), 2 αφορούσαν το στέλεχος Β.1.1.345 (Variant_Ε484Κ), ), 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.617 (Ινδία) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.617.1 .Συνολικά έχουν ελεγχθεί για μεταλλάξεις στην επικράτεια 10.407 δείγματα από εγχώρια κρούσματα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μεταλλάξεων SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα. Επί του συνόλου των ελεγχθέντων για μεταλλάξεις εγχώριων δειγμάτων, οι τρεις πιο συχνές μεταλλάξεις που έχουν απομονωθεί είναι η, ακολουθούμενη από τη B.1.1.318 με ποσοστό 5,47% και της Νότιας Αφρικής Β.1.351 με ποσοστό 0,67% .Η γεωγραφική κατανομή των 2.435 κρουσμάτων covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:10 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας31 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας (περιλαμβάνονται κρούσματα προηγούμενου χρονικού διαστήματος λόγω καθυστερημένης δήλωσης στο Μητρώο covid-19)19 κρούσματα στην Π.Ε Αρκαδίας4 κρούσματα στην Π.Ε Αρτας43 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας47 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας1 κρούσμα στην Π.Ε Γρεβενών12 κρούσματα στην Π.Ε Δράμας12 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου32 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας1 κρούσμα στην ΠΕ Ευρυτανίας4 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου16 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας24 κρούσματα στην Π.Ε Ημαθίας37 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου4 κρούσματα στην Π.Ε. Θάσου3 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας1 κρούσμα στην Π.Ε.Θήρας35 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων26 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας27 κρούσματα στην Π.Ε Καλύμνου12 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας6 κρούσματα στην Π.Ε Καστοριάς8 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας3 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας24 κρούσματα στην Π.Ε Κιλκίς36 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης23 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας5 κρούσματα στην Π.Ε. Κω2 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας85 κρούσματα στην Π.Ε Λάρισας11 κρούσματα στην Π.Ε.Λασιθίου5 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου39 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας13 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας2 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου14 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης15 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας19 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας2 κρούσματα στην Π.Ε.Πρέβεζας7 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου8 κρούσματα στην Π.Ε Ροδόπης2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου3 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου25 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων21 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων9 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας6 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας1 κρούσμα στην Π.Ε.Φωκίδας6 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής19 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων1 κρούσμα στην Π.Ε. Χίου106 κρούσματα υπό διερεύνηση