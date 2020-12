Click away: Αντιδράσεις και παράπονα από τους εμπόρους - Άνοιξαν κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c7ruwy4fcppd-sf)

Πρεμιέρα μετά από πέντε εβδομάδες lockdown έκανε μέσω του click awayμε την αγορά να ελπίζει σε μία μερική αναζωογόνηση του τζίρου ενόψει Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, καταστηματάρχες και καταναλωτές καλούνται να εντάξουν στην αγοραστική τους ρουτίναΧθες, πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου οι πολίτες με μάσκες έξω από τα καταστήματα έδωσαν μία πρώτη «γεύση» τουΩστόσο ο άστατος καιρός δεν επέτρεψε στους καταστηματάρχες και τους παράγοντες της αγοράςΧαρακτηριστικό πάντως είναι ότι περίπου στις 12:00, στην καρδιά της Αθήνας, την Ερμού,Από σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ανοίξαν ρολάμε το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους να είναι από τις 7:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Επίσης άνοιξαν και τα ΚΤΕΟ για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους.Τα μέτρα τήρησης αποστάσεων και η αναλογία πληθυσμού ανά τ.μ- Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.- Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ.- Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές 20-27 Δεκεμβρίου.- Το άνοιγμα των κομμωτηρίων και των κουρείων δεν θα συνοδεύεται από τις υπηρεσίες περιποίησης νυχιών.- Εως 100 τ.μ. 4 άτομα- Ανω των 100 τ.μ. +1 άτομο ανά 15 τ.μ.- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας- Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικούΗ μετακίνηση πρέπει να γίνεται με την αποστολή SMS 2 στο 13033.Επαναλειτουργούν από σήμερα τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) για μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους.ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότιπου είχε χορηγηθεί για όλα τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) που είχαν ισχύ έως τις 13 Δεκεμβρίου, εξακολουθεί να ισχύει.Επίσης, οχήματα με Δελτίο χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, καθώς και οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, δύνανται να ελεγχθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία (παράταση των 70 ημερών). Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία έχει επιτραπεί η ταξινόμηση τους χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ, μπορούν να περάσουν τα οχήματα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία που αναγράφεται επί της χορηγηθείσας αδείας.Οι έμποροι πάντως, διατηρούν τις επιφυλάξεις τουςΟ αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτζής, μιλώντας στο MEGA την Κυριακή, σημείωσε χαρακτηριστικά πως το click away είναι «σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες» και δημιουργεί σύγχυση στον εμπορικό κόσμο. Υπενθυμίζεται δε πως η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) μετά από έκτακτη συνεδρίασή της το Σάββατο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο εξέφραζε την διαμαρτυρία της γιαΤο σίγουρο πάντως είναι ότι θα χρειαστούνγια την οικονομική αποδοτικότητα του μέτρου, καθώς παραδοσιακά η κορύφωση στην αγορά ερχόταν τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ακόμα κι αν για κάποιους μοιάζει πολύπλοκη διαδικασία,με δεδομένο πως οι μεταφορικές εταιρείες έχουν φτάσει στο maximum των δυνατοτήτων τουςΑπό πλευράς του πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο protothema.gr παραδέχεται πως το click away αποτελεί μία πρωτόγνωρη εμπειρία και σημειώνει πως χρειάζεται συνεργασία πελάτη και επαγγελματία για να πετύχει. Τονίζει ωστόσο πως αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση της αγοράς.«Η ατομική ευθύνη και η τήρηση των μέτρων και των κανόνων προστασίας είναι οι βασικοί παράγοντες για την αποφυγή συνωστισμού, τώρα που κάνουμε το πρώτο βήμα για τη σταδιακή επανεκκίνηση της αγοράς. Η λειτουργία με το clik away (παραλαβή από το κατάστημα) είναι πρωτόγνωρη και για να πετύχει απαιτείται να υπάρχει απόλυτη συνεργασία του επαγγελματία και του πελάτη. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το click away διατηρούν όλα τα δικαιώματα των επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κρατική εντολή.Με την παραλαβή από το κατάστημα, αποσυμφωρούνται από τον μεγάλο όγκο των παραδόσεων στο σπίτι οι εταιρείες κούριερ που δυσκολεύονται την παρούσα στιγμή να καλύψουν την ζήτηση. Προσέχουμε και συνεχίζουμε για να φθάσουμε στο τέλος αυτής της πανδημίας που η επιστήμη θα νικήσει»,Την ίδια ώρα προστίθενται καταστήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο αυτή. Όπως αναφέρει το ΦΕΚ που εκδόθηκε για τη λειτουργία των καταστημάτων με το σύστημα του click away, και τα εμπορικά κέντρα θ, αρκεί να έχουν ειδικό σημείο πώλησης σε χώρο εξωτερικώς του εμπορικού κέντρου.Η χθεσινήαποτελεί τον πρώτο θετικό δείκτη αποτελεσματικότητας του παρατεταμένου πλέον lockdown, ωστόσο η κόπωση των πολιτών καθώς και η μερική επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν παράγοντες που προκαλούν ανησυχία.Η μείωση αυτή είναι πιθανό να συμβάλλει τις επόμενες ημέρες στη μείωση της πίεσης στο ΕΣΥ καθώς 552 ΜΕΘΈκδηλη είναι ωστόσο η ανησυχία για την πορεία τουΣτο πλαίσιο αυτό, ο ο καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος σημείωσε στο ΜEGA πως: «Το lockdown αποδίδει με αργό ρυθμό. Έχει πολλούς αντιπάλους», ξεχωρίζοντας μεταξύ των «αντιπάλων» του το κρύο, «το οποίο αυξάνει την μεταδοτικότητα» αλλά και την κόπωση του κόσμου, «που δεν εφαρμόζει όπως θα έπρεπε στα μέτρα.Μπορεί πάντως, μέχρι χθες να υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για σκέψεις εντός της κυβέρνησης σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης του ωραρίου μετακίνησης τις ημέρες των εορτών, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν πρόκειται να αποφασιστεί όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης,μιλώντας στο ΜΕGA., είπε χαρακτηριστικά.Σχετικά με το click away και τους κινδύνους για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ο κ. Γεωργιάδης, είπε: «Έχουμε πει ότιΑφετέρου είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους λοιμωξιολόγους, αν μας δώσουν σήμα θα κλείσουμε.εμένα επιλογή μου ήταν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, αλλά αυτό ήταν επιδημιολογικά αδύνατο».