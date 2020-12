Click away: Πρεμιέρα σήμερα για το λιανεμπόριο - Ανησυχούν οι επιστήμονες για αύξηση των κρουσμάτων

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c7qlzvgahv1t-sf)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρεμιέρα σήμερα για το λιανεμπόριο καθώς τίθεται σε εφαρμογή η υπηρεσίαπροκειμένου, παραμένοντας σε, να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα.Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες για αγορές από τους πολίτες και τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν επιτρέπουν την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας,Οι παραγγελίες θα γίνονται μέσω e-shop ή τηλεφωνικά ενώ οι πληρωμές είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε με POS έξω από το κατάστημα. Ο πολίτης θα παραλαμβάνει το προϊόν του έξω από το κατάστημα προσκομίζοντας την ηλεκτρονική απόδειξή του, ενώ η σειρά αναμονής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 9 άτομα των οποίων οι αποστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.άρα όχι σε κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε μεγάλα κτίρια, και θα πρέπει να έχουν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τα ελεγκτικά συνεργεία, αναλυτική λίστα με τις προγραμματισμένες παραδόσεις της ημέρας.ανάλογα με τα τ.μ. - και θα επιβάλλεται ταυτόχρονα και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημέρες.Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται, όμως, πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή και δοκιμαστεί έχει δεχθεί επικρίσεις καθώς δεν λογίζεται ως επαναφορά της αγοραστικής κίνησης αλλά ως μέτρο αποφόρτισης των εταιρειών ταχυμεταφορών.Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) η οποία μετά την έκτακτη συνεδρίασή της, χθες Σάββατο, κατέληξε σε ψήφισμα στο οποίο εκφράζει την διαμαρτυρία της για, όπως λέει και κάνει λόγο για «μη εφαρμογή κανόνων ισοτιμίας, ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου».Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σημείωσε ότι, εφόσον, η συνέχιση του lockdown δεν μπορεί να αποφευχθεί, η κυβέρνησηΣτο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει ο ίδιος, θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και να πρωτοστατήσει, ώστε και σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασιστεί η λεγόμενη συγχώρεση χρέους (debt forgiveness) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη να διαγράψουν χρέη προς το Δημόσιο που αφορούν τις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις.Από πλευράς του, ο υπουργός Ανάπτυξης,, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το Σάββατο παραδέχθηκε πως η νέα αυτή πραγματικότητα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κανονική λιανική πώληση.είπε και συμπλήρωσε πως αυτός είναι και ο λόγος που οι επιχειρήσεις με παράδοση εκτός (click away)και θα λαμβάνουν τα προστατευτικά μέτρα της κυβέρνησης.Από την άλλη, εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις στο προσκήνιο είναι και η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας με το click away να προβληματίζει καθώς να αυξήσει τις μετακινήσεις αλλά πιθανόν και τις συγκεντρώσεις πολιτών.Μιλώντας στο MEGA, το Σάββατο, ο καθηγητής Γενετικής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης είπε χαρακτηριστικά: «Με προβληματίζει το click away. Οι Έλληνες το πάνε στα όρια. Φοβάμαι μεγάλους συνωστισμούς με το click away και φοβάμαι ότι αυτή η λύση πουαπό ό,τι αν ανοίγαμε κανονικά τα μαγαζιά, και οι καταναλωτές μπορούσαν να τα επισκεφθούν με ραντεβού».Μιλώντας καθαρά για τα «μαθηματικά» της πανδημίας, ο κ. Δερμιτζάκης παρατήρησε πως η μείωση των κρουσμάτων προχωρά αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς ενώ μίλησε και για την πίεση στο σύστημα υγείας. «Όταν εφαρμόζεται ένα lockdown που είναι ουσιαστικά ένα ακραίο μέτρο μείωσης της μετάδοσης καιείτε οι εξαιρέσεις που δόθηκαν ήταν πολλές, είτε ο κόσμος παραβιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κανόνες. Ό,τι και να είναι, είναι ανησυχητικό», τόνισε.Από πλευράς του, ο καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος σημείωσε στο ΜEGA πως οποιοδήποτε άνοιγμα της αγοράς, έστω και μερικό, ισούται με αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το οποιοδήποτε άνοιγμα θα οδηγήσει σε μαθηματικά βέβαιη αύξηση των κρουσμάτων. Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι ελεγχόμενη ή θα γίνει ανεξέλικτη». Όπως είχε προαναγγείλει το protothema.gr ρύθμιση πάντως ήρθε και στο τοπίο της χονδρικής πώλησης μετά από παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς υπήρχαν μικρές αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις (όπως αλυσίδες)για να ανοίξουν τα καταστήματά τους.Καταστήματα, εκμεταλλευόμενα τους «διπλούς ΚΑΔ» (δηλαδή και χονδρικής και λιανικής πώλησης) είχαν ανοιχτές τις πόρτες τους για το κοινό για όσους είχαν επαγγελματικό ΑΦΜ, κάτι που έδωσε την ευκαιρία ωστόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες να τα επισκέπτονται για προσωπικές αγορές μετατρέποντας έτσι την χονδρική σε λιανική.Από τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, θα λειτουργήσουν τα κομμωτήρια - κουρεία και τα βιβλιοπωλεία, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.Η προσέλευση στα κομμωτήρια θα γίνεται μόνο με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.Τα βιβλιοπωλεία, 1.784 στον αριθμό, θα λειτουργούν με ανώτατο όριο 4 πελατών σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. Από τις υπηρεσίες θα λειτουργήσουν επίσης, εκτός κομμωτηρίων και κουρείων, τα ΚΤΕΟ.Όπως έχει γίνει γνωστό αλλάζει από τις 12 Δεκεμβρίου το ωράριο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς πλέον δεν θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις από τις 22:00 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.Διευκρινίζεται ότι για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία,Μιλώντας πάντως στον ΑΝΤ1 το Σάββατο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,, άφησε «ανοιχτό» το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια ρύθμιση προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια του ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, με δεδομένο πως θα υπάρχει η μέριμνα συνάντησης για 1+1 οικογένεια., ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.Πάντως, τον κώδωνα του κινδύνουέκρουσε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ. «Κάθε συνάντηση οικογενειών μπορεί να επιφέρει τη διασπορά.Τα στοιχεία μας λένε ένα πράγμα: Ενδοοικογενειακή διασπορά», τόνισε και πρόσθεσε ότι τα δεδομένα των επιδημιολόγων δείχνουν με σαφήνεια ότι ο ιός έχει περάσει στα σπίτια.επανέλαβε ότι σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπάρχει ένα μολυσμένο άτομο αλλά ασυμπτωματικό. Πρόσθεσε ότικαι προειδοποίησε ότι ένα γιορτινό τραπέζι θα μπορούσε να καταλήξει με καλεσμένους αρρώστους ή ακόμη και διασωληνωμένους στο νοσοκομείο.