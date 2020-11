Ελληνοτουρκικά: Η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις - NAVTEX για την αποστρατικοποίηση έξι νησιών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την αποστρατικοποίηση έξι ελληνικών νησιών στο Αιγαίο ζητεί με τρεις νέες NAVTEX η Τουρκία , εμμένοντας στην προκλητική της στάση απέναντι στην Ελλάδα.Τις NAVTEX εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης, θέτοντας -για πολλοστή φορά- θέμα γιαΗ Άγκυρα επικαλείται τη, την οποία, να σημειώσουμε, έχει αμφισβητήσει ευθέως σε πολλές δημόσιες ομιλίες του, ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ ΕρντογάνΑναλυτικά οι τουρκικές Navtex:TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20AEGEAN SEA1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.