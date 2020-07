Διευθυντής Ινστιτούτου Αστρονομίας για τον πρώτο επίγειο σταθμό της ESA: Θα είναι πολλά και τα οικονομικά οφέλη

Ανάμεσα σε δύο αστεροσκοπεία η τελική επιλογή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος - Τι είναι το «fibre in the sky»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην Ελλάδα θα κατασκευαστεί ο πρώτος επίγειος σταθμός για το ευρυζωνικό δίκτυο Διαστήματος , στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών («fibre in the sky»).Η τελική επιλογή τοποθεσίας θα γίνει ανάμεσα στο Αστεροσκοπείο «Αρίσταρχος» στο Χελμό και το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στην Κυλλήνη Κορινθίας, όπως έγινε γνωστό απο την ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τουκαι τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).Απόψε υπογράφεται προγραμματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του, ύψους 20 εκατ.ευρώ, για τη δημιουργία Πάρκου Γεωεπιστημών και Κλιματικης Αλλαγής στα Αντικύθηρα, όπως ανακοίνωσε -μέσω του- ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και Πρόεδρος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής, Σπύρος Βασιλάκος.Οπως εξήγησε μιλώντας στον Γιώργο Αποστολίδη, «όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης του σταθμού που θα επιλεγεί, είτε στο Κρυονέρι είτε στην Κυλλήνη Κορινθίας, αυτός θα αποτελέσει κομβική υποδομή στη νέα γενιά των ευρωπαικών τηλεπικοινωνικών δικτύων, που συνδυάζουν επίγειους σταθμούς με δορυφορικά δίκτυα για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πολύ υψηλής ταχύτητας «fibre in the sky. Εδώ πλέον το ρόλο της οπτικής ίνας θα έχουν τα λέηζερς. Με την τεχνολογία 5G η διαδικασία μετάδοσης των δεδομένων γίνεται εφικτή ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες και η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας συνιστά απόδειξη για την επάρκεια της υποδομής που υπάρχει και στα δύο ελληνικά Αστεροσκοπεία».Ο κ Βασιλάκος πρόσθεσε ότι τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθούν τη χώρα μας κλιμάκια τουπροκειμένου να κάνουν αυτοψία για την επιλογή της τοποθεσίας του πρώτου επίγειου σταθμού για το ευρυζωνικό δίκτυο Διαστήματος. Στη συνέχεια, θα συντάξουν τηνκαι θα ακολουθήσει η επιλογή.«Τα οφέλη θα είναι σημαντικά σε επιστημονικό, όπως και σε οικονομικό επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι στην Ελλάδα γίνεται έρευνα αιχμής σε τομείς των τεχνολογιών αλλά και της επιστήμης, που λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία ανάπτυξης» κατέληξε ο κ Βσιλάκος.