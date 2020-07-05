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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κορωνοϊός - Δείτε στο protothema.gr: Κρούσματα και θάνατοι σε όλο τον κόσμο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πάνω από 527.000 οι νεκροί λόγω κορωνοϊού - Ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια τα κρούσματα παγκοσμίως

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Μακρόν σε Μέρκελ: Φτάσαμε στο παρά ένα να ανοίξουμε πυρ κατά του ναυτικού της Τουρκίας

Ελλάδα
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Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

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ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2


Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2

Cursed (17/07/2020)
Cursed

Get Even (31/07/2020)
Get Even

Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve

Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca


Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2


Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair


Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers


Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2


ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries


Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing


Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love


Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)
The Baby-Sitters Club


Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)
The Epic Tales of Captain Underpants in Space


Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD Formula 2 Σπίλμπεργκ

13:15 Eurosport 1 Αγώνες One Make: Σπίλμπεργκ Μηχανοκίνητα

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:






06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 ΠΟΝΗΡΟ ΘΗΛΥΚΟ, ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΞΑΝΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ
01:30 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
03:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
03:40 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
04:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
04:35 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ





07:00 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10:30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΕΚΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 Ο ΤΖΑΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 SELFIE RELOADED
21:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
22:30 ΟΥΡΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
00:00 ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
01:45 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ
02:40 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ
04:10 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:40 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)

MEGA

06:50 Mega Σαββατοκύριακο
10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:30 Εμείς Κι Εμείς
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Μενού Που Σκοτώνει (Morning Show Mystery: Murder On The Menu)
15:50 Baywatch
16:50 Εκεί Που Χτυπά Η Καρδιά (When Calls The Heart)
17:50 Δελτίο Νοηματικής
18:00 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
18:45 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Επτά Θανάσιμες Πεθερές
23:00 Super Μπάλα Live
01:00 Μενού Που Σκοτώνει (Morning Show Mystery: Murder On The Menu)
03:00 Baywatch
04:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
04:30 Βέρα Στο Δεξί
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega



 


07:00 Το Πιο Γλυκό Μου Ψέμα (Ε)
08:00 Πάτερ Ημών (Ε)
09:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)
10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)
11:00 Η Κούκλα Και Το Τέρας (Beautician And The Beast)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Ονειροπαγίδα (Ε)
17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Η Ωραία Των Αθηνών
19:30 Ant1 News
20:45 The Final Four (Ε)
23:45 Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή (Stealth)
02:30 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)
03:30 Έρωτας (Ε)
05:00 Τρικυμία (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)



07:30 Μικρό Μου Πόνυ: Η Φιλία Είναι Μαγική (My Little Pony: Friendship Is Magic)
08:00 Leo Και Tig
08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)
08:45 Η Τρου Και Το Βασίλειο Του Ουράνιου Τόξου (True And The Rainbow Kingdom)
09:15 Η Μάσα Και Ο Αρκούδος (Masha And The Bear)
09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)
10:15 PJ Masks
10:45 Miraculous Lady Bug
11:15 Η Barbie Και Το Διαμαντένιο Κάστρο (Barbie And The Diamond Castle) - Β' Μέρο
12:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)
12:20 Η Μεγάλη Των Μπάτσων Σχολή No5 (Police Academy 5 - Assignment Miami Beach)
14:10 Traction
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος
16:30 Mike & Moly - 1ος Κύκλος
17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:45 Η Τιτανομαχία (Clash Of The Titans)
19:50 Star News
21:00 Λούφα Και Παραλλαγή: Σειρήνες Στο Αιγαίο
23:30 Εφάπαξ
01:15 Χαμένος Παράδεισος (Escobar: Paradise Lost)
03:45 Grimm - 3ος Κύκλος





06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)
08:00 Νόστιμη Γη (Ε)
09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ
10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:45 Kitchen Lab, II (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Η Αλίκη Στο Ναυτικό
22:00 Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση Του Σαλαζάρ (Pirates Of The Caribbe
00:45 Καταδίωξη Στο Σαν Φρανσίσκο (Metro)
03:15 Μεσάνυχτα, II (Ε)
04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:20 Beta Queen (Ε)






06:00 Καλημέρα
10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Μαζί Σου
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller (Ε)
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Wall Street: Το Χρήμα Ποτέ Δεν Πεθαίνει (Wall Street: Money Never Sleeps)
23:45 8 Χιλιοστά (Eight Millimeters)
02:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος
03:00 S.W.A.T. - 1oς Κύκλος
04:00 Crime INC.
05:10 Happy Traveller (Ε)
06:00 Σήμερα




07:00 Daddy Cool (Ε)
08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Daddy Cool (Ε)
19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle (Ε)
22:00 Η Εκδρομή (Ε)
23:00 Fury
01:30 Mayday (Ε)
02:15 Masters Of Sex (Ε)
03:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
06:00 La Dona (Ε)




09:45 Έλα Χαμογέλα
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:40 Αννίτα Κοίτα
17:45 Open News Στη Νοηματική
18:00 Αννίτα Κοίτα
18:45 KitcheN' Health
19:30 Open News
21:00 Εικόνες (Ε)
22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος
23:00 Total Football
01:15 Criminal Minds - 12ος Κύκλος
02:15 Life Stories
03:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
04:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος
05:15 Για Πάντα Παιδιά - 1oς Κύκλος (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος




07:30 ΑΓΡΟWEEK
08:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
13:30 ΙΛΙΑΔΑ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
18:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
19:00 ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
20:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ
00:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ
02:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
02:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
05:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
06:00 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ





07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε
08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα
08:30 Corn Kαι Peg
09:00 Τόμας Το Τρενάκι
09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
10:00 Σίμερ & Σάιν
10:30 Enchantimals
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego City Adventures
20:30 Gormiti
21:00 Power Rangers Beast Morphers
21:30 Jurassic World
22:00 Infinity Nado
22:30 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη





09:00 TE DEUM ΤΟΥ ΜΠΕΡΛΙΟΖ
10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)
12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
14:00 ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)
16:30 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
17:00 ΣΑΝΑ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ
18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ
21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 «LULU» ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΝ ΜΠΕΡΓΚ
01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)
03:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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