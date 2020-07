Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)

The Umbrella Academy: Season 2

Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)

Good Girls: Season 2

Cursed (17/07/2020)

Cursed

Get Even (31/07/2020)

Get Even

Οι Δώδεκα (10/07/2020)

The Twelve

Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)

Boca a Boca

Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)

Cable Girls: Final Season: Part 2

Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)

The Protector: Season 4

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)

The Old Guard

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)

Fatal Affair

Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)

Animal Crackers

Φίλα με 2 (24/07/2020)

The Kissing Booth 2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)

Unsolved Mysteries

Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)

The Business of Drugs: Limited Series

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)

Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)

Street Food: Latin America

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)

Last Chance U: Laney

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)

Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing

Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love

Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)

The Baby-Sitters Club

Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)

The Epic Tales of Captain Underpants in Space

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:









12:05 COSMOTE SPORT 5 HD Formula 2 Σπίλμπεργκ13:15 Eurosport 1 Αγώνες One Make: Σπίλμπεργκ Μηχανοκίνητα06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ17:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 ΠΟΝΗΡΟ ΘΗΛΥΚΟ, ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:15 ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΞΑΝΑ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ01:30 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)03:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ03:40 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ04:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ04:35 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ07:00 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ10:30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ12:00 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΕΚΕΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:30 Ο ΤΖΑΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 SELFIE RELOADED21:00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)22:30 ΟΥΡΑΝΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)00:00 ΚΥΝΟΔΟΝΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)01:45 ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ02:40 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ04:10 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)05:40 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)



06:50 Mega Σαββατοκύριακο10:00 Νόστιμα Και Απλά10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:30 Εμείς Κι Εμείς12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Μενού Που Σκοτώνει (Morning Show Mystery: Murder On The Menu)15:50 Baywatch16:50 Εκεί Που Χτυπά Η Καρδιά (When Calls The Heart)17:50 Δελτίο Νοηματικής18:00 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα18:45 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Επτά Θανάσιμες Πεθερές23:00 Super Μπάλα Live01:00 Μενού Που Σκοτώνει (Morning Show Mystery: Murder On The Menu)03:00 Baywatch04:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα04:30 Βέρα Στο Δεξί05:30 Κοινωνία Ώρα Μega07:00 Το Πιο Γλυκό Μου Ψέμα (Ε)08:00 Πάτερ Ημών (Ε)09:00 Οι Μεν Και Οι Δεν (Ε)10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)11:00 Η Κούκλα Και Το Τέρας (Beautician And The Beast)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Ονειροπαγίδα (Ε)17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:15 Η Ωραία Των Αθηνών19:30 Ant1 News20:45 The Final Four (Ε)23:45 Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή (Stealth)02:30 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)03:30 Έρωτας (Ε)05:00 Τρικυμία (Ε)06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)07:30 Μικρό Μου Πόνυ: Η Φιλία Είναι Μαγική (My Little Pony: Friendship Is Magic)08:00 Leo Και Tig08:30 Πέππα, Το Γουρουνάκι (Peppa Pig)08:45 Η Τρου Και Το Βασίλειο Του Ουράνιου Τόξου (True And The Rainbow Kingdom)09:15 Η Μάσα Και Ο Αρκούδος (Masha And The Bear)09:45 Κουταβοφιλαράκια (Puppy Dog Pals)10:15 PJ Masks10:45 Miraculous Lady Bug11:15 Η Barbie Και Το Διαμαντένιο Κάστρο (Barbie And The Diamond Castle) - Β' Μέρο12:00 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)12:20 Η Μεγάλη Των Μπάτσων Σχολή No5 (Police Academy 5 - Assignment Miami Beach)14:10 Traction15:00 Star News15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος16:30 Mike & Moly - 1ος Κύκλος17:30 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:45 Η Τιτανομαχία (Clash Of The Titans)19:50 Star News21:00 Λούφα Και Παραλλαγή: Σειρήνες Στο Αιγαίο23:30 Εφάπαξ01:15 Χαμένος Παράδεισος (Escobar: Paradise Lost)03:45 Grimm - 3ος Κύκλος06:50 Έλα Στη Θέση Μου, ΙV (Ε)08:00 Νόστιμη Γη (Ε)09:00 Οδηγός Καλής Ζωής, ΙΙ10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:45 Kitchen Lab, II (Ε)17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Η Αλίκη Στο Ναυτικό22:00 Οι Πειρατές Της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση Του Σαλαζάρ (Pirates Of The Caribbe00:45 Καταδίωξη Στο Σαν Φρανσίσκο (Metro)03:15 Μεσάνυχτα, II (Ε)04:50 Θυρίδα Τηλεπώλησης05:20 Beta Queen (Ε)06:00 Καλημέρα10:00 Ακραία Φαινόμενα12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Μαζί Σου17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller (Ε)18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Wall Street: Το Χρήμα Ποτέ Δεν Πεθαίνει (Wall Street: Money Never Sleeps)23:45 8 Χιλιοστά (Eight Millimeters)02:00 Deadly Women - 11ος Κύκλος03:00 S.W.A.T. - 1oς Κύκλος04:00 Crime INC.05:10 Happy Traveller (Ε)06:00 Σήμερα07:00 Daddy Cool (Ε)08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)18:00 Daddy Cool (Ε)19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Castle (Ε)22:00 Η Εκδρομή (Ε)23:00 Fury01:30 Mayday (Ε)02:15 Masters Of Sex (Ε)03:00 Η Εκδρομή (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:45 Έλα Χαμογέλα13:00 Open News13:30 Open Sport14:40 Αννίτα Κοίτα17:45 Open News Στη Νοηματική18:00 Αννίτα Κοίτα18:45 KitcheN' Health19:30 Open News21:00 Εικόνες (Ε)22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος23:00 Total Football01:15 Criminal Minds - 12ος Κύκλος02:15 Life Stories03:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος04:15 Criminal Minds - 9ος Κύκλος05:15 Για Πάντα Παιδιά - 1oς Κύκλος (Ε)06:00 Ώρα Ελλάδος07:30 ΑΓΡΟWEEK08:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ12:00 ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ13:30 ΙΛΙΑΔΑ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ18:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ19:00 ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ20:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:30 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ00:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)01:00 Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΟΥ02:00 ΜΑΡΟΚΟ, ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ02:30 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)05:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)06:00 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ07:30 Την Ημέρα Που Ο Χένρι Συνάντησε08:00 Το Μπουλούκι Της Μπέκα08:30 Corn Kαι Peg09:00 Τόμας Το Τρενάκι09:30 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου10:00 Σίμερ & Σάιν10:30 Enchantimals11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego City Adventures20:30 Gormiti21:00 Power Rangers Beast Morphers21:30 Jurassic World22:00 Infinity Nado22:30 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη09:00 TE DEUM ΤΟΥ ΜΠΕΡΛΙΟΖ10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ14:00 ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)16:30 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ17:00 ΣΑΝΑ - Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ23:00 «LULU» ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΑΝ ΜΠΕΡΓΚ01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)03:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ