Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Κλίνες εντατικής, μαζικά διαγνωστικά τεστ και διεθνείς δράσεις μέσω του Β' κύκλου της δωρεάς του

Στην ενίσχυση(ΜΕΘ), τωνστην Ελλάδα, στην προσφορά έκτακτης βοήθειας σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων στις ΗΠΑ, στη διασφάλιση σίτισης και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, στην ενίσχυση εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους, στην υποστήριξη των τεχνών, αλλά και στην παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας στην Αφρική και την Ισπανία εστιάζει ο, τουΠρόκειται για ένα ακόμη μέρος της γενναίας, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID – 19 που δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνον υγειονομικά αλλά και κοινωνικά και ανθρωπιστικά.«Η κρίση που βιώνουμε σήμερα αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αντιμέτωποι με τις ίδιες απειλές και προκλήσεις. Παράλληλα, φανέρωσε ότι, εάν το επιθυμούμε, μπορούμε να έρθουμε κοντά μέσω όλων εκείνων που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μαζί και ο ένας για τον άλλον» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ,και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιδρυτή μας και θείο μου Σταύρο Νιάρχο γιατί, χωρίς το καταπίστευμά του μετά τον θάνατο του, δεν θα μπορούσαμε ως Ίδρυμα να είμαστε εδώ σήμερα ώστε να συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας».Η συνεργασία με τo Ελληνικό Δημόσιο για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, σήμερα και στο μέλλον, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε αυτό το πλαίσιο θα διαθέσει ένα σημαντικό μέρος του δεύτερου πακέτου της χορηγίας του στην, προκειμένου να επιτευχθεί η, καθώς και την π. Σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και χτίζοντας πάνω στη σημαντική δύναμη και τις προοπτικές της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως με την περίπτωση της, το ΙΣΝ επιδιώκει να ενισχύσει την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτής που ενδέχεται να προκαλέσει ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα του COVID-19. Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξοπλιστούν από το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με ιδιώτες χορηγούς.Παράλληλα, το ΙΣΝ θα υποστηρίξει ένα ολοκληρωμένο π. Μετά την πάροδο της πενταετίας το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το Ελληνικό Δημόσιο.Επιπλέον, πραγματοποιεί. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, με σκοπό τον περιορισμό του ιού. Η δωρεά έρχεται σε συνέχεια της οικονομικής υποστήριξης ύψους $3 εκατομμυρίων του ΙΣΝ, τον περασμένο μήνα, για την πρωτοβουλία Testing Insights Initiative του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που θα παρέχει σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό απαραίτητες πληροφορίες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις μας σχετικά με τον ιό.Μέσω της νέας δωρεάςαυξάνοντας σημαντικά την ημερήσια δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων για τη διάγνωση του COVID-19. Το ένα από τα δύο Συστήματα θα εγκατασταθεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η πλειονότητα των εξετάσεων, και το δεύτερο στο Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ στη ΘεσσαλονίκηΤρεις δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους $980.000, θα υποστηρίξουν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ισπανία για την έρευνα σχετικά με τον κορωνοϊό αλλά και την παροχή φροντίδας σε ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, όπως αστέγους, μετανάστες, εργαζόμενους στο σεξ, καθώς και ανθρώπους με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.• Doctors of the World Spain: Παροχή προληπτικής υποστήριξης, ειδών υγιεινής, γευμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και διαγνωστικών εξετάσεων για τον COVID-19, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε 39.000 ανθρώπους στην Ισπανία.• Plena Inclusion: Βοήθεια για την κάλυψη αναγκών έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης για άτομα με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.• Νοσοκομείο Sant Joan de Déu Barcelona: Δημιουργία βιοτράπεζας – ανοιχτής σε όλους τους ερευνητές- με σκοπό την κατανόηση του αντικτύπου και της συμπεριφοράς του ιού, όπως των μοτίβων μετάδοσής του σε παιδιά και εγκύους αλλά και τη δημιουργία γι’ αυτόν τον σκοπό ενός πολύγλωσσου ιστότοπου για το ευρύ κοινό.Ο Δρ. Manel del Castillo Rey, Διευθύνων Σύμβουλος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Sant Joan de Déu σημείωσε πως: «Η απουσία αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο COVID-19 επηρεάζει τα παιδιά και τις εγκύους εμπόδισε την ανάπτυξη γνώσεων για όλους μας που θα μπορούσαν δυνητικά να σώσουν ζωές. Αυτή η δωρεά θα επιτρέψει στους ερευνητές σε όλο τον κόσμο να κατανοήσουν καλύτερα την ασθένεια, δημιουργώντας τη βάση για επιδεκτικότητα και, κατά συνέπεια, τις προσδοκώμενες θεραπείες».Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω των $2 εκατομμυρίων, υποστηρίζουν οργανισμούς στις περιοχές του Μπάνγκορ, Ντιτρόιτ, της Νέας Ορλεάνης, της Νέας Υόρκης και του Σαν Αντόνιο, στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν πόρους για την αποτελεσματικότερη στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη.«Είμαστε ευγνώμονες για τη γενναιόδωρη υποστήριξη και τη συνεργασία με το ΙΣΝ, για τον περιορισμό της επισιτιστικής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Λουϊζιάνα κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19», δήλωσε ο Andy Kopplin, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Greater New Orleans Foundation. «Καθώς η κρίση ξεπέρασε σε διάρκεια τους δύο μήνες, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισαν ελλείψεις σε κεφάλαια, τρόφιμα και εθελοντές. Η υποστήριξη του ΙΣΝ θα μας βοηθήσει, προκειμένου να ενισχύσουμε κι εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους οργανισμούς στην αποστολή τους να προσφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια στους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας».• United Way for Southeastern Michigan, Ντιτρόιτ: Οικονομική υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Στήριξη οργανισμών που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά εργαζομένων και απασχόληση στους μαθητές στο σπίτι, καθώς και πραγματοποίηση έκτακτων δωρεών μικρής κλίμακας που προσφέρουν οικονομική ανακούφιση σε μεμονωμένες οικογένειες.• Community Foundation for Southeast Michigan, Ντιτρόιτ: Ενίσχυση τοπικών τραπεζών φαγητού για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, οι οποίες εφαρμόζουν ασφαλή για την κοινότητα συστήματα διανομής.• Greater New Orleans Foundation, Νέα Ορλεάνη: Υποστήριξη οργανισμών που προσφέρουν φροντίδα σε ηλικιωμένους που έχουν άμεση ανάγκη, αστέγους, χαμηλόμισθους που δεν μπορούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά, καθώς και σε κοινότητες Αφροαμερικανών που πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία. • San Antonio Food Bank, Σαν Αντόνιο: Κάλυψη της εξαιρετικά μεγάλης ανάγκης σε τρόφιμα στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού Τέξας. Ο οργανισμός προσφέρει γεύματα σε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον ανθρώπους κάθε εβδομάδα.• Bangor Region YMCA, Μπάνγκορ: Παροχή φροντίδας και γευμάτων σε παιδιά εργαζομένων, αγγίζοντας συνολικά περισσότερες από 200 επισκέψεις κάθε εβδομάδα.• The New York Community Trust, Νέα Υόρκη: Παροχή πόρων και εργαλείων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και τεχνών, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν άμεσες υπηρεσίες στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.«Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε έσπευσαν να βοηθήσουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που σχηματίζουν ένα δίχτυ ασφαλείας για τους πιο ευάλωτους από εμάς», δήλωσε η Lorie Slutsky, Πρόεδρος του The New York Community Trust. «Όσο σκληρή κι αν ήταν αυτή η κρίση για τη δημόσια υγεία, ο αλτρουισμός του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι μια ευπρόσδεκτη υπενθύμιση ότι η πόλη θα ξεπεράσει την κρίση και θα αναδειχθεί ακόμα πιο δυνατή».Οι ενδεχόμενες χαμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων ανθρώπων αποτελεί μια από τις δυνητικά πιο σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας. Ευκαιρίες που, εάν χαθούν, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξαναδημιουργηθούν. Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω του $1,6 εκατομμυρίου, αποσκοπούν στην υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων προκειμένου να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξή τους.Δωρεά, ύψους $1 εκατομμυρίου, θα συμβάλλει στο έργο του κεντρικού γραφείου και δεκαπέντε τοπικών παραρτημάτων του οργανισμού Big Brothers Big Sisters of America (BBBS) σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει καθοδήγηση σε νέους ανθρώπους, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η δωρεά θα βοηθήσει τα παραρτήματα του BBBS που μαζί εξυπηρετούν περίπου 10.000 παιδιά τον χρόνο στο Σινσινάτι, στο Μπέρμιγχαμ, στη Νοτιοανατολική Φλόριντα, στο Ανατολικό Τενεσί, στο Νοτιοδυτικό Μίσιγκαν και αλλού να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Σκοπός είναι τα παιδιά να παραμείνουν σε εξ αποστάσεως επαφή με τους μέντορές τους, κατά τη διάρκεια των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι επικεφαλής των παραρτημάτων του BBBS χαίρουν ιδιαίτερης εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούνται και συχνά λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στις οικογένειες των παιδιών και σε άλλους σημαντικούς φορείς στις κοινωνίες.Η Pam Iorio, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού BBBS δήλωσε: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, τα μέλη του προσωπικού του Big Brothers Big Sisters και οι εθελοντές μέντορες έχουν αυξήσει σημαντικά τους ρυθμούς τους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κοινωνικής απομόνωσης και οικονομικής δυσπραγίας. Από την εμπειρία μας, γνωρίζουμε ότι η συνεπής, θετική κοινωνική και συναισθηματική σύνδεση, η υποστήριξη και η σταθερότητα προς τους νέους μας θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την ανάκαμψή μας ως έθνος. Αυτή η γενναιόδωρη δωρεά προς το Ταμείο του BBBS για τον COVID-19, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η δέσμευσή του να ανταποκριθεί στις πολλαπλές διαστάσεις της πανδημίας θα βοηθήσουν τον οργανισμό μας να ενισχύσει και να συνεχίσει την καθοδήγηση των νέων με ψηφιακά μέσα, προσφέροντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται, και βοηθώντας τις οικογένειες να έχουν πρόσβαση στους διαθέσιμους πόρους στις τοπικές κοινωνίες τους».Επιπλέον δωρεές θα συμβάλλουν στην εξαιρετικά απαραίτητη συμβουλευτική καθοδήγηση νέων ανθρώπων και την ενίσχυση υποστηρικτικών δικτύων στις τοπικές κοινότητες.• Sponsors for Educational Opportunity, Νέα Υόρκη: Παροχή άμεσης βοήθειας για την κάλυψη ακαδημαϊκών, προσωπικών και τεχνολογικών αναγκών σε οικογένειες που προσπαθούν να προσαρμοστούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με επωφελούμενους περισσότερους από 2000 μαθητές.• Summer Search, Νέα Υόρκη: Υποστήριξη εκατοντάδων μαθητών γυμνασίου από μέντορες πλήρους απασχόλησης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών αλλά και προσωπικών προκλήσεων που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση.• BRIC, Νέα Υόρκη: Στήριξη της καλλιτεχνικής κοινότητας με έδρα το Μπρούκλιν και εμπλουτισμός του διαδικτυακού καλλιτεχνικού περιεχόμενού της.Ο πρώτος κύκλος δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παροχή βοήθειας για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι οι ανάγκες αυτές όχι μόνο αυξάνονται, αλλά παγιώνονται. Οι δωρεές του ΙΣΝ, συνολικού ύψους $755.000, θα βοηθήσουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες σε τρόφιμα, ψυχολογική υποστήριξη και άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες.• Make the Road New York, Νέα Υόρκη: Παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε χιλιάδες οικογένειες, που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση και πριν ξεσπάσει η πανδημία, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας.• Henry Street Settlement, Νέα Υόρκη: Παροχή 14.000 γευμάτων την εβδομάδα, άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και δημιουργίας τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, στην περιοχή του Lower East Side στο Μανχάταν.• Lenox Hill Neighborhood House, Νέα Υόρκη: Προσφορά βοήθειας σε 10.000 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε δεκάδες ανθρώπους που ζουν σε μια μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης και υποστηρικτικής στέγασης, και σε πολλές οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στο East Side του Μανχάταν.• Nazareth Housing, Νέα Υόρκη: Προσφορά γευμάτων σε περισσότερες από 200 οικογένειες, μέσω τραπεζών τροφίμων στο Central Bronx και στο Lower East Side του Μανχάταν, και προσφορά υποστηρικτικής στέγασης και ενός οικογενειακού καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.• St. Joseph Social Service Center, Νιου Τζέρσεϋ: Υποστήριξη 800 οικογενειών στο Νιου Τζέρσεϋ, μέσω της τράπεζας τροφίμων του οργανισμού. Ο αριθμός των οικογενειών διπλασιάστηκε εν μέσω της υγειονομικής κρίσης.• RISE Rockaway Initiative for Sustainability and Equity, Nέα Υόρκη: Παροχή δωρεάν νωπών προϊόντων από φάρμες σε 100 οικογένειες στη Rockaway Peninsula της Νέας Υόρκης.• University Settlement, Νέα Υόρκη: Παράδοση 4.000 γευμάτων την εβδομάδα σε ηλικιωμένους και παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε 800 νέους και ενήλικες στο Lower East Side του Μανχάταν. Αφρική Κάλυψη Βασικών Υγειονομικών Αναγκών Μέσα από τρεις δωρεές συνολικού ύψους $387.000, το ΙΣΝ προσβλέπει στην ενδυνάμωση οργανισμών υγείας σε χώρες της Αφρικής, με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και χαμηλό κατά κεφαλήν αριθμό επαγγελματιών υγείας. Οι δωρεές θα παρέχουν προστατευτικό εξοπλισμό και προμήθειες ζωτικής σημασίας, καθώς και υποστήριξη για τον έλεγχο των λοιμώξεων.• Alliance for International Medical Action, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Μάλι, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Νότιο Σουδάν, Σενεγάλη: Ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της μετάδοσης του ιού σε 400 κέντρα υγείας και 35 νοσοκομεία, και παροχή επιπλέον 1.000 κλινών για ασθενείς που πάσχουν από COVID-19.• Mothers2Mothers, Αγκόλα, Γκάνα, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Ουγκάντα, Ζάμπια: Αναπροσαρμογή του έργου υποστήριξης ανθρώπων που πάσχουν από HIV για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Η δωρεά περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού για το προσωπικό της πρώτης γραμμής και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας συμβουλευτικής υποστήριξης.• Amref Health Africa Ουγκάντα: Προσπάθεια για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης του COVID-19 σε περισσότερους από 100.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Ουγκάντα και στα κέντρα υποδοχής.Οι παραπάνω δωρεές έρχονται σε συνέχεια του πρώτου κύκλου δωρεών άνω των $31 εκατομμυρίων της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων για τον COVID-19, οι οποίες διατέθηκαν σε ορισμένες από τις περιοχές του κόσμου που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Μέχρι σήμερα το ΙΣΝ έχει διαθέσει $59 εκατομμύρια. Οι δωρεές που θα επακολουθήσουν θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των έκτακτων και μακροχρόνιων κοινωνικοοικονομικών συνεπειών, καθώς και των επιπτώσεων της πανδημίας στην εκπαίδευση. Ανάμεσα στους Οργανισμούς που υποστηρίζει το ΙΣΝ περιλαμβάνονται οι: Rockefeller University, Robin Hood Foundation, City Harvest, Fund for Public Health in New York City, Γαλλικός Ερυθρός Σταυρός, Barça Foundation, Mπορούμε, CRESCER, Fondazione Progetto Arca και πολλοί άλλοι.