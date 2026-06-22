Γιατί εμφανίζονται τόσα νεαρά γλαράκια στους δρόμους της Αθήνας

Αυξημένες είναι τις τελευταίες εβδομάδες οι αναφορές πολιτών γιαπου εντοπίζονται σε δρόμους, πεζοδρόμια και ακάλυπτους πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Με ανακοίνωσή του, το σωματείο προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής ΑΝΙΜΑ εξηγεί ότι πρόκειται για ένα εποχικό φαινόμενο που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες, καθώς τα νεαρά πτηνά εγκαταλείπουν πρόωρα τις φωλιές τους και προσπαθούν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον τους.Όπως επισημαίνει η ΑΝΙΜΑ, τα τελευταία χρόνια οι γλάροι έχουν δημιουργήσει αποικίες όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκίδα και ο Βόλος.Η οργάνωση διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις όπου το πτηνό δεν φέρει εμφανή τραύματα ή κατάγματα, δεν απαιτείται απαραίτητα περισυλλογή. Αντίθετα, συνιστά στους πολίτες, εφόσον μπορούν με ασφάλεια, να το μεταφέρουν σε ταράτσα ή σε κοντινό παραθαλάσσιο σημείο, ώστε να το εντοπίσουν οι γονείς του.Σε περίπτωση που το ζώο φαίνεται τραυματισμένο ή χρειάζεται περίθαλψη, η ΑΝΙΜΑ καλεί τους πολίτες να το τοποθετήσουν σε χαρτόκουτο και να το μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της για φροντίδα. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι, λόγω περιορισμένων πόρων και προσωπικού, δεν διαθέτει δυνατότητα περισυλλογής ζώων από τον χώρο όπου εντοπίζονται.«Τί συμβαίνει αυτές τις μέρες με τα γλαράκια;Σε όλες τις συνοικές του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο... αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω, στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν. 'Ισως να σκέπτονται και όλας "πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας".Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Βόλο, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνοί και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα και να περσυλλέξουμε το άτακτο μικρό.Η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: Αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα (ίσως χρειαστούν δύο για να το στριμώξουν) και ανεβάστε το στη ταράτσα να το βρούν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία.Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρτε το στην ΑΝΙΜΑ. Είμαστε επτά μέρες την εβδομάδα ανοιχτά ακριβώς για αυτό.Κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα...».