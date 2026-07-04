Λήμνος: Τοποθετήθηκε πομπός σε αγγελοκαρχαρία, για πρώτη φορά θα παρακολουθούνται οι κινήσεις του στις ελληνικές θάλασσες

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία ενός από τα πιο απειλούμενα είδη καρχαριών στον κόσμο πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο, όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα δορυφορικός πομπός σε αγγελοκαρχαρία, με στόχο την παρακολούθηση των κινήσεών του στις ελληνικές θάλασσες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, σε συνεργασία με ντόπιους αλιείς, και αναμένεται να δώσει στους επιστήμονες πολύτιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, τις συνήθειες και τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου είδους στο φυσικό του περιβάλλον.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά ένα είδος καρχαρία στην Ελλάδα δεν θα μελετηθεί μέσω αλιευτικών δεδομένων, αλλά μέσα από την απευθείας παρακολούθησή του στη θάλασσα.

Ο δορυφορικός πομπός έχει προγραμματιστεί να παραμείνει πάνω στον αγγελοκαρχαρία για τέσσερις μήνες και στη συνέχεια θα αποκολληθεί αυτόματα. Μέσω της συσκευής οι ερευνητές θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για τις κινήσεις του, ενώ ο πομπός θα στέλνει σήμα όταν βρεθεί στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για έναν από τους λίγους πομπούς που έχουν τοποθετηθεί παγκοσμίως σε αγγελοκαρχαρίες, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα.

Οι αγγελοκαρχαρίες είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες με μεγάλα θωρακικά πτερύγια και ζουν κυρίως στον βυθό, όπου θάβονται στην άμμο περιμένοντας τη λεία τους. Στη Μεσόγειο απαντώνται τρία είδη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Κρισίμως Κινδυνεύοντα», καθώς οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί δραματικά, κυρίως εξαιτίας της υπεραλίευσης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας τους, η iSea σχεδιάζει την τοποθέτηση επιπλέον πομπών σε αγγελοκαρχαρίες, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για τη ζωή και τις μετακινήσεις τους.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των αγγελοκαρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο αντίστοιχο σχέδιο στη Μεσόγειο.