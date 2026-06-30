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Φάλαινα φυσητήρας έκανε «άλμα» έξω από το νερό στη βόρεια Ικαρία
Φάλαινα φυσητήρας έκανε «άλμα» έξω από το νερό στη βόρεια Ικαρία
Το breaching, όπως είναι ο επιστημονικός όρος για την κίνηση αυτή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο είδος φαλαινών κυρίως κατά τη διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας
Μια εντυπωσιακή εικόνα με φάλαινα φυσητήρα να κάνει «άλμα» έξω από το νερό στη βόρεια Ικαρία κατέγραψαν στελέχη του ινστιτούτου Αρχιπέλαγος.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το breaching, όπως είναι ο επιστημονικός όρος για την κίνηση αυτή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο είδος φαλαινών κυρίως κατά τη διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.
«Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η επικοινωνία και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών αποτελούν πιθανότατα τις βασικές λειτουργίες αυτής της συμπεριφοράς» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ινστιτούτου στην οποία επισημαίνεται ότι «είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παρατηρεί κανείς ένα ζώο βάρους άνω των 20 τόνων να εκτοξεύεται έξω από το νερό, αψηφώντας φαινομενικά τους νόμους της βαρύτητας».
Η εικόνα αυτή καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή που αποκαλείται Τάφρος της βόρειας Ικαρίας, στην οποία το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πραγματοποιεί συστηματική έρευνα εδώ και 26 χρόνια, από τα βαθιά νερά που φτάνουν τα 1.400 μέτρα βάθος, τους δυσπρόσιτους κοραλλιγενείς οικοτόπους των Φούρνων, έως τα επιφανειακά νερά.
Ειδικά για την περιοχή αυτή από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος επισημαίνεται ότι είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για το είδος αυτό των φαλαινών, η οποία παρά τη μεγάλη διεθνή οικολογική της σημασία, η περιοχή παραμένει σχετικά άγνωστη, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στις ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν όλο τον χρόνο, ιδίως στα μπουγάζια μεταξύ Μυκόνου και Ικαρίας, καθώς και μεταξύ Ικαρίας, Σάμου και Φούρνων.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση το breaching, όπως είναι ο επιστημονικός όρος για την κίνηση αυτή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο είδος φαλαινών κυρίως κατά τη διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας.
«Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι η επικοινωνία και η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών αποτελούν πιθανότατα τις βασικές λειτουργίες αυτής της συμπεριφοράς» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ινστιτούτου στην οποία επισημαίνεται ότι «είναι πραγματικά εντυπωσιακό να παρατηρεί κανείς ένα ζώο βάρους άνω των 20 τόνων να εκτοξεύεται έξω από το νερό, αψηφώντας φαινομενικά τους νόμους της βαρύτητας».
Η εικόνα αυτή καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή που αποκαλείται Τάφρος της βόρειας Ικαρίας, στην οποία το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πραγματοποιεί συστηματική έρευνα εδώ και 26 χρόνια, από τα βαθιά νερά που φτάνουν τα 1.400 μέτρα βάθος, τους δυσπρόσιτους κοραλλιγενείς οικοτόπους των Φούρνων, έως τα επιφανειακά νερά.
Ειδικά για την περιοχή αυτή από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος επισημαίνεται ότι είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές της Μεσογείου για το είδος αυτό των φαλαινών, η οποία παρά τη μεγάλη διεθνή οικολογική της σημασία, η περιοχή παραμένει σχετικά άγνωστη, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στις ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν όλο τον χρόνο, ιδίως στα μπουγάζια μεταξύ Μυκόνου και Ικαρίας, καθώς και μεταξύ Ικαρίας, Σάμου και Φούρνων.
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