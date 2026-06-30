Φάλαινα φυσητήρας έκανε «άλμα» έξω από το νερό στη βόρεια Ικαρία

Το breaching, όπως είναι ο επιστημονικός όρος για την κίνηση αυτή, καταγράφεται στο συγκεκριμένο είδος φαλαινών κυρίως κατά τη διάρκεια έντονης κοινωνικής δραστηριότητας