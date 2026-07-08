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WWF: Οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να «πνίγονται» από πλαστικά, τα αποτσίγαρα το συχνότερο εύρημα
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Πλαστικά Παραλίες WWF Ελλάς

WWF: Οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να «πνίγονται» από πλαστικά, τα αποτσίγαρα το συχνότερο εύρημα

Η ρύπανση παραμένει πολύ πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκε εκτεταμένη παρουσία μικροπλαστικών σε ελληνικές ακτές

WWF: Οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να «πνίγονται» από πλαστικά, τα αποτσίγαρα το συχνότερο εύρημα
Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια μείωσης ορισμένων πλαστικών απορριμμάτων, οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του WWF Ελλάς για το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία».

Από το 2021 έως το 2026 καταγράφηκαν σχεδόν 465.000 απορρίμματα σε 204 παραλίες, με τα πλαστικά να αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου. Τα αποτσίγαρα παραμένουν το συχνότερο εύρημα, ενώ η μέση τιμή των 428 απορριμμάτων ανά 100 μέτρα παραλίας είναι πολλαπλάσια από το ευρωπαϊκό όριο των 20.

WWF: Οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να «πνίγονται» από πλαστικά, τα αποτσίγαρα το συχνότερο εύρημα
Από το 2021 έως το 2026 καταγράφηκαν σχεδόν 465.000 απορρίμματα σε 204 παραλίες, με τα πλαστικά να αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου


Η φετινή έκθεση καταγράφει μείωση κατά 18% των απορριμμάτων σε 15 παραλίες που παρακολουθούνται σταθερά, ωστόσο για πρώτη φορά αναδεικνύει και το πρόβλημα των μικροπλαστικών, τα οποία εντοπίστηκαν σε όλα τα δείγματα άμμου από εννέα ελληνικές παραλίες.

Σύμφωνα με το WWF, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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