Σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια εντοπίστηκαν στην Ημαθία, δείτε βίντεο
Σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια εντοπίστηκαν στην Ημαθία, δείτε βίντεο
Τα ζαρκάδια αυτά είναι εκτεθειμένα στους φυσικούς θηρευτές τους καθώς δεν διαθέτουν το «καμουφλάζ» που έχουν τα υπόλοιπα ζώα του είδους
Τη σπάνια εικόνα από αλμπίνο ζαρκάδια κατέγραψε αγρότης στην Ημαθία.
Αρχικά, μάλιστα, ο αγρότης Θωμάς Χειμωνάς που κατέγραψε τις εικόνες, πίστεψε ότι ήταν ένα ζαρκάδι, όπως, όμως, διαπίστωσε ήταν δύο τα σπάνια ζώα.
Όπως είπε στην ΕΡΤ το ένα έφερε κέρατα και το άλλο όχι, γεγονός που σημαίνει ότι το ένα ίσως είναι θηλυκό και το άλλο αρσενικό.
Τα ζαρκάδια αυτά πάσχουν από αλμπινισμό, έλλειψη, δηλαδή, μελανίνης, φαινόμενο που παρατηρείται και σε ζώα.
Το ότι είναι, όμως, λευκά στο χρώμα, σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένα στους φυσικούς θηρευτές τους καθώς δεν διαθέτουν το «καμουφλάζ» που έχουν τα υπόλοιπα ζαρκάδια.
Αρχικά, μάλιστα, ο αγρότης Θωμάς Χειμωνάς που κατέγραψε τις εικόνες, πίστεψε ότι ήταν ένα ζαρκάδι, όπως, όμως, διαπίστωσε ήταν δύο τα σπάνια ζώα.
Όπως είπε στην ΕΡΤ το ένα έφερε κέρατα και το άλλο όχι, γεγονός που σημαίνει ότι το ένα ίσως είναι θηλυκό και το άλλο αρσενικό.
Τα ζαρκάδια αυτά πάσχουν από αλμπινισμό, έλλειψη, δηλαδή, μελανίνης, φαινόμενο που παρατηρείται και σε ζώα.
Το ότι είναι, όμως, λευκά στο χρώμα, σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένα στους φυσικούς θηρευτές τους καθώς δεν διαθέτουν το «καμουφλάζ» που έχουν τα υπόλοιπα ζαρκάδια.
