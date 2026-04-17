Σπάνια αλμπίνο ζαρκάδια εντοπίστηκαν στην Ημαθία, δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ζαρκάδια Ημαθία

Τα ζαρκάδια αυτά είναι εκτεθειμένα στους φυσικούς θηρευτές τους καθώς δεν διαθέτουν το «καμουφλάζ» που έχουν τα υπόλοιπα ζώα του είδους

3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σπάνια εικόνα από αλμπίνο ζαρκάδια κατέγραψε αγρότης στην Ημαθία.

Αρχικά, μάλιστα, ο αγρότης Θωμάς Χειμωνάς που κατέγραψε τις εικόνες, πίστεψε ότι ήταν ένα ζαρκάδι, όπως, όμως, διαπίστωσε ήταν δύο τα σπάνια ζώα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ το ένα έφερε κέρατα και το άλλο όχι, γεγονός που σημαίνει ότι το ένα ίσως είναι θηλυκό και το άλλο αρσενικό.



Τα ζαρκάδια αυτά πάσχουν από αλμπινισμό, έλλειψη, δηλαδή, μελανίνης, φαινόμενο που παρατηρείται και σε ζώα.

Το ότι είναι, όμως, λευκά στο χρώμα, σημαίνει ότι είναι εκτεθειμένα στους φυσικούς θηρευτές τους καθώς δεν διαθέτουν το «καμουφλάζ» που έχουν τα υπόλοιπα ζαρκάδια.
Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

