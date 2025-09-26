Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Αλεξιπτωτιστές κατέγραψαν σπάνιο βίντεο από ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο - Η εξήγηση Κολυδά
Το βίντεο καταγράφηκε από τον Πολ Ντιούερι και την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου.
Μια σπάνια εικόνα που προκάλεσε ερωτήματα κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία οι οποίοι σε «βουτιά» προς τη Γη «έπιασαν» ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο.
Κληθείς να εξηγήσει την εικόνα ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, έγραψε στο Χ ότι «το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού».
Εξηγώντας, δε, γιατί συνήθως βλέπουμε το μισό ουράνιο τόξο ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι «βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του».
Σύμφωνα με τον ίδιο «ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο».
Η ανάρτηση Κολυδά για το ουράνιο τόξο
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΩΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ !— Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 25, 2025
Ναι ισχύει . Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος,… https://t.co/yh7o1xYJ3C
