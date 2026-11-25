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Ένα κορίτσι επτά ετών εγκαταλείπει το σπίτι της οικογένειας που το έχει αναλάβει, μετά τη σύλληψη των γονιών του από τους Ναζί. Δεν έχει μαζί του παρά ελάχιστα πράγματα και έναν στόχο: να τους βρει. Ξεκινά να περπατά προς τα ανατολικά, διασχίζοντας μια Ευρώπη που βρίσκεται σε πόλεμο. Κρύβεται στα δάση, κλέβει φαγητό από αγροτόσπιτα, υποφέρει από την πείνα και το κρύο. Βρίσκεται στα όρια της εξάντλησης όταν συναντά μια αγέλη λύκων, κερδίζει την εμπιστοσύνη τους και ζει μαζί τους για μήνες. Αυτή είναι με δυο λόγια η ιστορία της Misha Defonseca, όπως την αφηγήθηκε στο βιβλίο της “Misha: A Memoir of the Holocaust Years”. Μια περιπέτεια επιβίωσης που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να έχει συμβεί.Το κορίτσι της αγέληςΗ ζωή της Misha στα δάση της Ουκρανίας παρέα με τους λύκους ήταν, κατά την αφήγησή της, μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της παιδικής της ηλικίας. Η ίδια περιέγραφε ότι είχε γίνει μέλος της αγέλης, με τη δική της θέση στην ιεραρχία της. Όταν όμως ξέσπασε σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αρσενικούς λύκους, η μικρή ακολούθησε εκείνον που έχασε τη μάχη και τελικά βρέθηκε ξανά μόνη. Ανάμεσα στα πιο σκληρά επεισόδια του βιβλίου ήταν και η συνάντησή της με έναν Γερμανό στρατιώτη που τραυμάτισε θανάσιμα με ένα μαχαίρι. Η περιπλάνηση περιλάμβανε και άλλες δραματικές σκηνές. Υποστήριζε ότι είχε βρεθεί στο γκέτο της Βαρσοβίας, ότι είχε δει παιδιά να εκτελούνται και ότι είχε συναντήσει ομάδες ανταρτών. Έπειτα από τέσσερα χρόνια, επέστρεψε στο Βέλγιο, όπου βρήκε τον παππού της.Η ιστορία της είχε όλα τα στοιχεία μιας συγκλονιστικής μαρτυρίας: την απώλεια, τον αγώνα για επιβίωση, τη μοναξιά, τη βία και, πάνω απ’ όλα, την απροσδόκητη προστασία από τα ζώα. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mt. Ivy Press παρουσιαζόταν ως προσωπική μαρτυρία. Έγινε εκδοτική επιτυχία, μεταφράστηκε σε 18 γλώσσες και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Μόνο που η γυναίκα που αφηγούνταν την ιστορία δεν είχε ζήσει τίποτα από όλα αυτά.Η γυναίκα που είπε ότι επέζησε από το Ολοκαύτωμα με τη βοήθεια των λύκωνΣτην Ευρώπη η απήχησή του βιβλίου ήταν πολύ μεγάλη. Στη Γαλλία και την Ιταλία η ιστορία βρήκε πολυάριθμους αναγνώστες, ενώ το 2008 κυκλοφόρησε η γαλλική ταινία “Survivre avec les loups”. Eδώ, η σκηνοθέτις Vera Belmont στη παρουσίαση της ταινίας στη Ρώμη. Photo: Getty Images/Ideal ImageΙστορία σαν παραμύθιΤο “Misha: A Memoir of the Holocaust Years” κυκλοφόρησε το 1997. Η Misha Defonseca υπέγραψε συμφωνία με την Αμερικανίδα εκδότρια Jane Daniel αλλά επειδή δεν είχε ως μητρική γλώσσα τα αγγλικά, συνεργάστηκε με τη ghostwriter Vera Lee, η οποία ανέλαβε να τη βοηθήσει στη συγγραφή του βιβλίου. Στις ΗΠΑ οι πωλήσεις του βιβλίου δεν ήταν εντυπωσιακές, όμως στην Ευρώπη η απήχησή του ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στη Γαλλία και την Ιταλία η ιστορία βρήκε πολυάριθμους αναγνώστες, ενώ το 2008 κυκλοφόρησε η γαλλική ταινία “Survivre avec les loups”. Η Defonseca είχε καταφέρει να μετατρέψει την αφήγησή της σε ένα έργο με διεθνή παρουσία.Στα ίχνη της απάτηςΗ έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη ξεκίνησε μέσα από τη δικαστική διαμάχη της Defonseca με την εκδότρια. Η συγγραφέας και η Vera Lee κέρδισαν την αγωγή τους κατά της Jane Daniel και του εκδοτικού οίκου Mt. Ivy Press, με το δικαστήριο να επιδικάζει συνολικά περισσότερα από 32 εκατ. δολάρια. Η απόφαση αφορούσε παραβιάσεις της συμφωνίας και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Στην προσπάθειά της να ανατρέψει την απόφαση, η εκδότρια άρχισε να ερευνά το παρελθόν της συγγραφέως. Αναζητώντας στοιχεία σε αρχεία και έγγραφα του Βελγίου, η ερευνήτρια Sharon Sergeant εντόπισε την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας: ονομαζόταν Monique De Wael και είχε γεννηθεί στις Βρυξέλλες. Τα σχολικά αρχεία έδειχναν ότι φοιτούσε σε σχολείο του Βελγίου την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το βιβλίο, περιπλανιόταν στην Ευρώπη και ζούσε με λύκους στην Ουκρανία. Βρέθηκε επίσης το πιστοποιητικό βάπτισής της.Η γυναίκα που είπε ότι επέζησε από το Ολοκαύτωμα με τη βοήθεια των λύκωνTο 2021, το ντοκιμαντέρ του Netflix “Misha and the Wolves” έβαλε στο μικροσκόπιο την αλήθεια της ιστορίας αλλά και τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι ήθελαν να την πιστέψουν. Μια επινοημένη αφήγηση που ταξίδεψε από τις σελίδες ενός βιβλίου μέχρι τον κινηματογράφο. Photo: www.netflix.com