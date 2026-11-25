AKTOR: Τιμή-στόχος €14,50 και περιθώριο ανόδου 61% βλέπει η CrediaPantelakis Securities
AKTOR: Τιμή-στόχος €14,50 και περιθώριο ανόδου 61% βλέπει η CrediaPantelakis Securities
Έναρξη κάλυψης της μετοχής με σύσταση «overweight» - Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα τετραπλασιαστεί, από €169 εκατ. το 2025 σε €717 εκατ. το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%
Με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα €14,50 ανά μετοχή ξεκινά την κάλυψη του Ομίλου AKTOR η CrediaPantelakis Securities, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 61% από τα τρέχοντα επίπεδα. Στην αποτίμησή της, η χρηματιστηριακή ενσωματώνει την πλήρη ανάπτυξη των νέων πυλώνων δραστηριότητας του Ομίλου: ΑΠΕ, κυκλική οικονομία, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και LNG. Συνολικά, εξετάζοντας κάθε τομέα δραστηριότητας ξεχωριστά (sum-of-the-parts), η CrediaPantelakis Securities αποτιμά τον Όμιλο AKTOR στα €3,8 δισ.
Το βασικό επιχείρημα της έκθεσης είναι ότι η αγορά αποτιμά σήμερα μόνο τις υφιστάμενες δραστηριότητες της AKTOR, «χαρίζοντας» ουσιαστικά τις ΑΠΕ (χαρτοφυλάκιο 500 MW στο τέλος του 2026, από 200 MW στο H1 2026), την κυκλική οικονομία (οι ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS θα προσθέσουν στον Όμιλο άμεσα ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. και EBITDA άνω των €40 εκατ.) και το LNG.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το βασικό επιχείρημα της έκθεσης είναι ότι η αγορά αποτιμά σήμερα μόνο τις υφιστάμενες δραστηριότητες της AKTOR, «χαρίζοντας» ουσιαστικά τις ΑΠΕ (χαρτοφυλάκιο 500 MW στο τέλος του 2026, από 200 MW στο H1 2026), την κυκλική οικονομία (οι ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS θα προσθέσουν στον Όμιλο άμεσα ανεκτέλεστο περίπου €1 δισ. και EBITDA άνω των €40 εκατ.) και το LNG.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα