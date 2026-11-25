Έναρξη κάλυψης της μετοχής με σύσταση «overweight» - Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα τετραπλασιαστεί, από €169 εκατ. το 2025 σε €717 εκατ. το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 27%