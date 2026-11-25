Το γιοτ των 275 εκατ. που ξέμεινε στον ντόκο: Ο Κουβετιανός που το παρήγγειλε και ο Ρώσος που δεν πρόλαβε να το χαρεί
Το γιοτ των 275 εκατ. που ξέμεινε στον ντόκο: Ο Κουβετιανός που το παρήγγειλε και ο Ρώσος που δεν πρόλαβε να το χαρεί
Αν κάποιος επισκεφθεί το Porto Montenegro, τη λαμπερή μαρίνα του Tivat στο Μαυροβούνιο, δύσκολα θα προσπεράσει ένα τεράστιο λευκό γιοτ με έξι καταστρώματα και ατελείωτες γυάλινες επιφάνειες
UPD:
Με μήκος σχεδόν 108 μέτρα, το Luminosity είναι από εκείνα τα πλοία που κάνουν τα υπόλοιπα σκάφη αναψυχής να μοιάζουν με βοηθητικές λέμβους. Μόνο που, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών superyachts, εκείνος που θα το αποκτήσει δεν φαίνεται να βιάζεται να βγει στη θάλασσα.
Καλώς ήρθατε στον παράξενο κόσμο του Luminosity, ενός από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ και, ταυτόχρονα, ενός από τα πιο ατυχή. Η ιστορία του περιλαμβάνει έναν δισεκατομμυριούχο από το Κουβέιτ, έναν Ρώσο ολιγάρχη, διεθνείς κυρώσεις, δικαστικές περιπέτειες, απλήρωτους λογαριασμούς και μια μαρίνα στο Μαυροβούνιο που κατέληξε να φιλοξενεί ένα πανάκριβο μνημείο ακινησίας. Πίσω από το εντυπωσιακό σκαρί κρύβεται μια ιστορία με δύο δισεκατομμυριούχους, μια παραγγελία που δεν παραλήφθηκε ποτέ, έναν πόλεμο, ένα πλήρωμα που διεκδικεί τα δεδουλευμένα του και μια πιθανή πώληση που μπορεί επιτέλους να βάλει τέλος στην περιπέτεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Καλώς ήρθατε στον παράξενο κόσμο του Luminosity, ενός από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ και, ταυτόχρονα, ενός από τα πιο ατυχή. Η ιστορία του περιλαμβάνει έναν δισεκατομμυριούχο από το Κουβέιτ, έναν Ρώσο ολιγάρχη, διεθνείς κυρώσεις, δικαστικές περιπέτειες, απλήρωτους λογαριασμούς και μια μαρίνα στο Μαυροβούνιο που κατέληξε να φιλοξενεί ένα πανάκριβο μνημείο ακινησίας. Πίσω από το εντυπωσιακό σκαρί κρύβεται μια ιστορία με δύο δισεκατομμυριούχους, μια παραγγελία που δεν παραλήφθηκε ποτέ, έναν πόλεμο, ένα πλήρωμα που διεκδικεί τα δεδουλευμένα του και μια πιθανή πώληση που μπορεί επιτέλους να βάλει τέλος στην περιπέτεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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