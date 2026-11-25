Ετσι θα είναι το τουριστικό project με υπογραφή Μελισσανίδη στο πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας
Ετσι θα είναι το τουριστικό project με υπογραφή Μελισσανίδη στο πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας
Ξενοδοχειακό συγκρότημα 4 αστέρων και τουριστικό χωριό περιλαμβάνει το project στην έκταση των 161 στρεμμάτων - Οι ζώνες με βάση τη ΜΠΕ
Παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα δυναμικότητας 250 κλινών με παραθεριστικό χωριό 213 ανεξάρτητων ιδιοκτησιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το project που σχεδιάζει στο πρώην κάμπινγκ Αγίας Τριάδας, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης η εταιρεία Matenisa Trading Co. Ltd, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη.
Πρόκειται για το project που περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου σε συνέχεια του διαγωνισμού, ο οποίος είχε ξεκινήσει μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με τις σχετικές υπογραφές με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείου (πρώην Υπερταμείο) για το ακίνητο «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για το project που περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου σε συνέχεια του διαγωνισμού, ο οποίος είχε ξεκινήσει μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με τις σχετικές υπογραφές με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείου (πρώην Υπερταμείο) για το ακίνητο «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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