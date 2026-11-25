Πώς και γιατί φτάσαμε στον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Μποντ

Η ανακοίνωση της Amazon MGM Studios έσκασε κυριολεκτικά σαν βόμβα στο κάπως βαριεστημένο χολλυγουντιανό προσκήνιο: ύστερα από τεράστια φημολογία και αμέτρητα τζεισμποντικού τύπου σενάρια ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη αναζήτηση της νέας εποχής του δημοφιλούς πράκτορα