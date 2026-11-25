Πώς και γιατί φτάσαμε στον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Μποντ
Πώς και γιατί φτάσαμε στον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του Μποντ
Η ανακοίνωση της Amazon MGM Studios έσκασε κυριολεκτικά σαν βόμβα στο κάπως βαριεστημένο χολλυγουντιανό προσκήνιο: ύστερα από τεράστια φημολογία και αμέτρητα τζεισμποντικού τύπου σενάρια ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη αναζήτηση της νέας εποχής του δημοφιλούς πράκτορα
Ωστόσο, δεν επρόκειτο για μια απλή ανακοίνωση του ονόματος αλλά για την πρώτη δημόσια δήλωση προθέσεων της Amazon για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί έναν από τους πιο πολύτιμους μύθους του Χόλιγουντ, μετά την απόκτηση του δημιουργικού ελέγχου του κινηματογραφικού franchise. Και δεν είναι τυχαία τα σενάρια που θέλουν τον ίδιο τον Μπέζος να εμπλέκεται στην επιλογή του ιδανικού υποψηφίου, στη νέα, μετά-τζειμπσποντική εποχή, τουλάχιστον με τη μορφή που γνωρίζαμε διαφορετικές πτυχές του πράκτορα έως τώρα, με την πιο πρόσφατη εκδοχή του Ντάνιελ Κρεγκ.
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