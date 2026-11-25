Κουλουράδες: Η επόμενη μέρα των Bread Factory και το νέο στοίχημα με τη Shell

Νέα καταστήματα το 2027 μετά την περιπέτεια του Οκτωβρίου - Τα τέσσερα shop-in-shop στα πρατήρια του ομίλου Motor Oil, η στρατηγική του Switz Group και τα μερίσματα του 1,1 εκατ. ευρώ