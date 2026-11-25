Κουλουράδες: Η επόμενη μέρα των Bread Factory και το νέο στοίχημα με τη Shell
Κουλουράδες: Η επόμενη μέρα των Bread Factory και το νέο στοίχημα με τη Shell
Νέα καταστήματα το 2027 μετά την περιπέτεια του Οκτωβρίου - Τα τέσσερα shop-in-shop στα πρατήρια του ομίλου Motor Oil, η στρατηγική του Switz Group και τα μερίσματα του 1,1 εκατ. ευρώ
UPD:
Νέα καταστήματα Bread Factory στην Αθήνα και την περιφέρεια σχεδιάζει για το 2027 η πλευρά των Κουλουράδων, η οποία απέκτησε τα εμπορικά σήματα της αλυσίδας και αναδιοργάνωσε τη λειτουργία εννέα καταστημάτων της. Ο επενδυτικός σχεδιασμός προχωρά παρά την αναστάτωση που προκάλεσε τον περασμένο Οκτώβριο η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του «Χωριάτικου». Πρόκειται για την υπόθεση στην οποία ελέγχεται ο πρώην ιδιοκτήτης των Bread Factory και με την οποία, όπως υπογραμμίζει στο newmoney ο ιδρυτής των Κουλουράδων, κ. Δημήτρης Γρίβας, δεν έχουν καμία σχέση ούτε οι Κουλουράδες ούτε οι νέες εταιρείες που λειτουργούν τα Bread Factory.
Παράλληλα, οι Κουλουράδες προετοιμάζουν τη διεύρυνση της πιλοτικής συνεργασίας τους με το δίκτυο πρατηρίων Shell του ομίλου Motor Oil, όπου ήδη λειτουργούν τέσσερα shop-in-shop. Με τις δύο αλυσίδες, το επιχειρηματικό σχήμα υπό τον κ. Γρίβα και με βασικό μέτοχο την πλευρά του Ινδού επιχειρηματία κ. Taizoon Khorakiwala, επικεφαλής του Switz Group, διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στην οργανωμένη αρτοποιία και τη μικρή εστίαση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Παράλληλα, οι Κουλουράδες προετοιμάζουν τη διεύρυνση της πιλοτικής συνεργασίας τους με το δίκτυο πρατηρίων Shell του ομίλου Motor Oil, όπου ήδη λειτουργούν τέσσερα shop-in-shop. Με τις δύο αλυσίδες, το επιχειρηματικό σχήμα υπό τον κ. Γρίβα και με βασικό μέτοχο την πλευρά του Ινδού επιχειρηματία κ. Taizoon Khorakiwala, επικεφαλής του Switz Group, διευρύνει σημαντικά την παρουσία του στην οργανωμένη αρτοποιία και τη μικρή εστίαση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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