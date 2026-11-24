Κληρονομιές: Οι αλλαγές στο τραπέζι για περιουσία, οφειλές και συζυγικά μερίδια

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο σε χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα. Νέες ρυθμίσεις προβλέπονται για συζύγους, συντρόφους και κληρονομικές συμβάσεις, αλλάζοντας τον τρόπο μεταβίβασης της οικογενειακής περιουσίας