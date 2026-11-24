Κληρονομιές: Οι αλλαγές στο τραπέζι για περιουσία, οφειλές και συζυγικά μερίδια
Κληρονομιές: Οι αλλαγές στο τραπέζι για περιουσία, οφειλές και συζυγικά μερίδια
Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο σε χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα. Νέες ρυθμίσεις προβλέπονται για συζύγους, συντρόφους και κληρονομικές συμβάσεις, αλλάζοντας τον τρόπο μεταβίβασης της οικογενειακής περιουσίας
Το κληρονομικό δίκαιο αφορά σχεδόν το σύνολο των οικογενειών, συχνά σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση νομικών και περιουσιακών υποθέσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το νέο πλαίσιο επιφέρει ουσιαστικές μεταβολές όχι μόνο στον τρόπο διανομής της κληρονομιάς, αλλά και στην αντιμετώπιση των οφειλών που τη συνοδεύουν, καθώς και στα δικαιώματα των πλησιέστερων συγγενών του εκλιπόντος.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην προστασία των κληρονόμων από τα χρέη, στη νόμιμη μοίρα, στα δικαιώματα των συζύγων και των συντρόφων, αλλά και στη δυνατότητα σύναψης κληρονομικών συμβάσεων και στις διαδικασίες ελέγχου των διαθηκών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην προστασία των κληρονόμων από τα χρέη, στη νόμιμη μοίρα, στα δικαιώματα των συζύγων και των συντρόφων, αλλά και στη δυνατότητα σύναψης κληρονομικών συμβάσεων και στις διαδικασίες ελέγχου των διαθηκών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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