Χρυσός: Το δίλημμα ανάμεσα στην παράδοση και στο «ασφαλές καταφύγιο»
Χρυσός: Το δίλημμα ανάμεσα στην παράδοση και στο «ασφαλές καταφύγιο»
Ο χρυσός επανέρχεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των κεντρικών τραπεζών, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρώσεις και αναζήτηση νομισματικής αυτονομίας ενισχύουν τις αγορές και τον επαναπατρισμό κρατικών αποθεμάτων
Ο χρυσός επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της διεθνούς νομισματικής στρατηγικής, καθώς ολοένα περισσότερες κεντρικές τράπεζες ενισχύουν τα αποθέματά τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία του πολύτιμου μετάλλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικών ανακατατάξεων. Η μεταστροφή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι, πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η διακράτηση χρυσού αντιμετωπιζόταν από πολλούς οικονομολόγους ως μια δαπανηρή επιλογή με περιορισμένα οφέλη.
Η θέση του χρυσού στο διεθνές νομισματικό σύστημα απασχολεί διαχρονικά την οικονομική επιστήμη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μάλιστα, επανήλθε με ένταση η κεϋνσιανή κριτική απέναντι στον κανόνα του χρυσού, τον οποίο ο Τζον Μέιναρντ Κέυνς είχε χαρακτηρίσει «βάρβαρο λείψανο».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η θέση του χρυσού στο διεθνές νομισματικό σύστημα απασχολεί διαχρονικά την οικονομική επιστήμη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μάλιστα, επανήλθε με ένταση η κεϋνσιανή κριτική απέναντι στον κανόνα του χρυσού, τον οποίο ο Τζον Μέιναρντ Κέυνς είχε χαρακτηρίσει «βάρβαρο λείψανο».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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