Η λίμνη που εξαφανίστηκε μέσα σε τρεις ώρες: Ενα απίστευτο ατύχημα
Η λίμνη που εξαφανίστηκε μέσα σε τρεις ώρες: Ενα απίστευτο ατύχημα
Στις 20 Νοεμβρίου 1980, μια πετρελαϊκή γεώτρηση της Texaco άδειασε μια ολόκληρη λίμνη 1.300 στρεμμάτων
Το πρωί της 20ής Νοεμβρίου 1980, οι ψαράδες που βρίσκονταν στη λίμνη Πενιέρ, στη νότια Λουιζιάνα των ΗΠΑ, αντίκρισαν ένα θέαμα αντάξιο μιας ταινίας καταστροφής με εξαιρετικά εφέ. Το νερό στην επιφάνεια της λίμνης άρχισε να κινείται παράξενα, σταδιακά σχηματίστηκε μια τεράστια δίνη. Βάρκες, φορτηγίδες και μια πετρελαϊκή εξέδρα άρχισαν να παρασύρονται προς το κέντρο της. Στις όχθες, το έδαφος υποχωρούσε. Μεγάλα δέντρα και κομμάτια γης εξαφανίζονταν μέσα στο νερό. Κάποιοι από τους ψαράδες έπεσαν στα γόνατα για να προσευχηθούν. Ήταν σίγουροι ότι έφτασε το τέλος του κόσμου. Δεν ήταν, όμως, κάποια φυσική καταστροφή. Η λίμνη είχε αρχίσει να αδειάζει μέσα σε ένα υπόγειο ορυχείο αλατιού, εξαιτίας μιας αλυσίδας λαθών και αστοχιών που κανείς δεν είχε προβλέψει.
Η Πενιέρ ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα μια σχετικά ρηχή λίμνη γλυκού νερού, έκτασης περίπου 1.300 στρεμμάτων και βάθους μόλις 3,3 μέτρων. Βρισκόταν κοντά στην πόλη Νιου Ιμπέρια, πάνω από έναν από τους φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς αλατιού της περιοχής. Στο υπέδαφος ενός γειτονικού νησιού, του Τζέφερσον, λειτουργούσε το ορυχείο της Diamond Crystal Salt Company, όπου εξορυσσόταν πετρώδες αλάτι από ένα δίκτυο υπόγειων στοών και θαλάμων. Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος είχε ξεκινήσει από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η περιοχή, άλλωστε, είχε ιδιαίτερη οικονομική σημασία τόσο για την εξόρυξη αλατιού όσο και για την πετρελαϊκή δραστηριότητα. Η Texaco πραγματοποιούσε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή και είχε αποφασίσει να αναζητήσει νέα κοιτάσματα πετρελαίου κάτω από τη λίμνη. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1980, μια εξέδρα της εταιρείας, την οποία χειριζόταν η εργολαβική Wilson Drilling, είχε εγκατασταθεί πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα μέσα στο νερό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Πενιέρ ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα μια σχετικά ρηχή λίμνη γλυκού νερού, έκτασης περίπου 1.300 στρεμμάτων και βάθους μόλις 3,3 μέτρων. Βρισκόταν κοντά στην πόλη Νιου Ιμπέρια, πάνω από έναν από τους φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς αλατιού της περιοχής. Στο υπέδαφος ενός γειτονικού νησιού, του Τζέφερσον, λειτουργούσε το ορυχείο της Diamond Crystal Salt Company, όπου εξορυσσόταν πετρώδες αλάτι από ένα δίκτυο υπόγειων στοών και θαλάμων. Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος είχε ξεκινήσει από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η περιοχή, άλλωστε, είχε ιδιαίτερη οικονομική σημασία τόσο για την εξόρυξη αλατιού όσο και για την πετρελαϊκή δραστηριότητα. Η Texaco πραγματοποιούσε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή και είχε αποφασίσει να αναζητήσει νέα κοιτάσματα πετρελαίου κάτω από τη λίμνη. Έτσι, τον Νοέμβριο του 1980, μια εξέδρα της εταιρείας, την οποία χειριζόταν η εργολαβική Wilson Drilling, είχε εγκατασταθεί πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα μέσα στο νερό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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