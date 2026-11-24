«Μάτζικ» Τζόνσον: Το μπάσκετ τον έκανε διάσημο, ο Μαρκ Γουόλτερ τον έκανε δισεκατομμυριούχο – Το αόρατο δίκτυο πίσω από την αυτοκρατορία του
«Μάτζικ» Τζόνσον: Το μπάσκετ τον έκανε διάσημο, ο Μαρκ Γουόλτερ τον έκανε δισεκατομμυριούχο – Το αόρατο δίκτυο πίσω από την αυτοκρατορία του
Μετά την οριστική του αποχώρηση από τα παρκέ των Λος Άντζελες Λέικερς το 1996, ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον έχτισε μια αξιοσημείωτη επιχειρηματική περιουσία, επενδύοντας σε κινηματογραφικές αίθουσες, εμπορικά κέντρα και αλυσίδες λιανικής που απευθύνονταν κυρίως σε αφροαμερικανικές και λατινοαμερικανικές κοινότητες
Ωστόσο, για να περάσει στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, χρειάστηκε έναν απρόσμενο σύμμαχο από τη Μεσοδυτική Αμερική, τον μεγιστάνα των χρηματοοικονομικών και των ασφαλειών, Μαρκ Γουόλτερ.
Η συνεργασία τους, που ξεκίνησε το 2012 με την ιστορική εξαγορά των Λος Άντζελες Ντότζερς και εδραιώθηκε με την είσοδο του Τζόνσον στην ασφαλιστική εταιρεία EquiTrust Life Insurance, αποδείχθηκε εξαιρετικά επικερδής και για τους δύο. Κοιτάζοντας, όμως, τη μεγάλη εικόνα μια δεκαετία αργότερα, η ζυγαριά γέρνει εμφανώς υπέρ του Γουόλτερ. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η EquiTrust —υπό την πλειοψηφική ιδιοκτησία του Τζόνσον— διοχέτευσε έως το 2025 το αστρονομικό ποσό των 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν ή συνδέονταν με τον Γουόλτερ, ο οποίος διατηρούσε παράλληλα μερίδιο στην ίδια την ασφαλιστική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συνεργασία τους, που ξεκίνησε το 2012 με την ιστορική εξαγορά των Λος Άντζελες Ντότζερς και εδραιώθηκε με την είσοδο του Τζόνσον στην ασφαλιστική εταιρεία EquiTrust Life Insurance, αποδείχθηκε εξαιρετικά επικερδής και για τους δύο. Κοιτάζοντας, όμως, τη μεγάλη εικόνα μια δεκαετία αργότερα, η ζυγαριά γέρνει εμφανώς υπέρ του Γουόλτερ. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η EquiTrust —υπό την πλειοψηφική ιδιοκτησία του Τζόνσον— διοχέτευσε έως το 2025 το αστρονομικό ποσό των 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν ή συνδέονταν με τον Γουόλτερ, ο οποίος διατηρούσε παράλληλα μερίδιο στην ίδια την ασφαλιστική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα