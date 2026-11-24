Handelsblatt: Γιατί τα διεθνή επενδυτικά funds ανακαλύπτουν την Ελλάδα – Οι κλάδοι που προσελκύουν εκατομμύρια

Η ελληνική αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τα private equity funds, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις