Handelsblatt: Γιατί τα διεθνή επενδυτικά funds ανακαλύπτουν την Ελλάδα – Οι κλάδοι που προσελκύουν εκατομμύρια
Handelsblatt: Γιατί τα διεθνή επενδυτικά funds ανακαλύπτουν την Ελλάδα – Οι κλάδοι που προσελκύουν εκατομμύρια
Η ελληνική αγορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τα private equity funds, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις – Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις
Για πολλά χρόνια, η Ελλάδα θεωρούνταν από τους επενδυτές μια δύσκολη αγορά. Η κρίση δημόσιου χρέους, το αδύναμο τραπεζικό σύστημα και οι περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων λειτουργούσαν ανασταλτικά για την οικονομία. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά, καθώς οι επενδυτές που ειδικεύονται στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων ανακαλύπτουν την ελληνική αγορά. Όπως σημειώνει η Handelsblatt, διεθνή funds αποκτούν συμμετοχές σε εταιρείες, ενώ εγχώριες επενδυτικές εταιρείες αντλούν ολοένα μεγαλύτερα κεφάλαια.
Την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το επενδυτικό περιβάλλον αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία για τη χρηματοδότηση των startups και των επιχειρήσεων τεχνολογίας, καθώς και για την αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το επενδυτικό περιβάλλον αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία για τη χρηματοδότηση των startups και των επιχειρήσεων τεχνολογίας, καθώς και για την αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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