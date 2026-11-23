Στα 1.395,48 διαμορφώθηκε ο μέσος μικτός μισθός για την πλήρη απασχόληση σε κοινές επιχειρήσεις το 2026 ενώ στην μερική απασχόλησης στα 557,29 ευρώ με αποτέλεσμα το μέσος όρος του μισθού να «κατέβει» στα 1.234 ευρώ , καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη απόσταση από τον κυβερνητικό στόχο για μέσο μισθό 1500 ευρώ το 2027.Σύμφωνα με τα αξιόπιστα στοιχεία του ΕΦΚΑ που βασίζονται στις AΠΔ τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης σημείωσε ετήσια αύξηση της τάξης του 1,8% έναντι των 1.370,75 ευρώ τον Απρίλιο του 2025.Ωστόσο η ΕΡΓΑΝΗ εμφανίζει ως μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στις μεγάλες επιχειρήσεις τα 1.516 ευρώ αλλά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με κάτω από 10 εργαζόμενους) ο μέσος μισθός ήταν μόλις 1.154 ευρώ και ο λόγος κατώτατου/μέσου μισθού έφτανε στο 79%.Είναι προφανές ότι οι μέσοι όροι υποχωρούν λόγω της μερικής απασχόλησης καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν μία στις 5 θέσεις μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αφορούσε μερική απασχόληση.Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, όσον αφορά βέβαια τις νέες προσλήψεις. Συγκεκριμένα, από τις 2.547.048 προσλήψεις που καταγράφηκαν συνολικά, οι 1.360.321 αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ 945.060 ήταν μερικής και 241.667 εκ περιτροπής.Την ίδια ώρα, η συνολική αύξηση της απασχόλησης εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και παρουσίασε σε ειδική μελέτη, δείχνουν ότι κατά το β’ τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς η αύξηση της απασχόλησης ήταν μόλις 0,6%, δηλαδή προστέθηκαν σε ετήσια βάση 27,6 χιλ. εργαζόμενοι φτάνοντας στα 4.414.400 άτομα. Αιτία είναι ότι καταγράφηκαν έντονες βραχυχρόνιες διακυμάνσεις λόγω της έντονης εποχικότητας που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, το Χονδρικό Εμπόριο είχε απώλειες 70,2 χιλ εργαζομένων (-9,2%), υποχωρώντας στις 689,7 χιλ. Έτσι, από 17,3% που κάλυπτε στο σύνολο της αγοράς εργασίας το β’ τρίμηνο του 2025, υποχώρησε στο 15,6% ο συγκεκριμένος κλάδος, ένα χρόνο αργότερα.Αρνητική επίδραση άσκησε στην απασχόληση και ο Πρωτογενής Τομέας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη οι απώλειες ήταν 31,4 χιλ (-7,6%), με συνέπεια να περιοριστεί στις 380,5 χιλ. το συνολικό πλήθος όσων εργάζονται σε γεωργία, δασοκομία και αλιεία και έτσι υποχώρησε στο 8,6% το συνολικό μερίδιο του κλάδου στην εγχώρια αγορά. Στην εκπαίδευση, οι απώλειες το β’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, ήταν 27,5 χιλ (-7,5%). Έτσι, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μειώθηκαν στις 336,8 χιλ με το μερίδιο στην αγορά να περιορίζεται στο 7,6%. Στις 14,9 χιλ. υπολογίστηκαν οι απώλειες στις Κατασκευές με το συνολικό πλήθος των απασχολούμενων να μην ξεπερνά τις 185,6 χιλ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4,2% της αγοράς εργασίας.