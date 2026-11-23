Συντάξεις 2027: Πόσα ευρώ παραπάνω θα παίρνουν όσοι έχουν σύνταξη 700, 1.000 και 1.500 ευρώ
Συντάξεις 2027: Πόσα ευρώ παραπάνω θα παίρνουν όσοι έχουν σύνταξη 700, 1.000 και 1.500 ευρώ
Αύξηση 2,9% στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός - Αναλυτικός πίνακας με τα επιπλέον ποσά, τι μένει μετά τις κρατήσεις και πώς αλλάζει ο υπολογισμός για όσους έχουν προσωπική διαφορά
UPD:
Αυξήσεις από 20 έως και 58 ευρώ τον μήνα, πριν από φόρους και κρατήσεις, προκύπτουν για κύριες συντάξεις από 700 έως 2.000 ευρώ, με βάση το ποσοστό αναπροσαρμογής 2,9% που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
Η αύξηση θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που εμπίπτουν στον μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, ενώ για πρώτη φορά θα χορηγηθεί ολόκληρη και σε όσους εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά.
Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα ένα μέρος ή ακόμη και το σύνολο της ετήσιας αύξησης μπορούσε να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, χωρίς να μετατρέπεται σε αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού.
Από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση που θα υπολογίζεται στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη θα προστίθεται στο ποσό που εισπράττει ο συνταξιούχος, ακόμη και όταν εξακολουθεί να διατηρεί προσωπική διαφορά.
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Η αύξηση θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που εμπίπτουν στον μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, ενώ για πρώτη φορά θα χορηγηθεί ολόκληρη και σε όσους εξακολουθούν να διατηρούν θετική προσωπική διαφορά.
Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα ένα μέρος ή ακόμη και το σύνολο της ετήσιας αύξησης μπορούσε να συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, χωρίς να μετατρέπεται σε αντίστοιχη αύξηση του καταβαλλόμενου ποσού.
Από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση που θα υπολογίζεται στην εθνική και ανταποδοτική σύνταξη θα προστίθεται στο ποσό που εισπράττει ο συνταξιούχος, ακόμη και όταν εξακολουθεί να διατηρεί προσωπική διαφορά.
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UPD:
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