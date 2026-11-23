Συντάξεις 2027: Πόσα ευρώ παραπάνω θα παίρνουν όσοι έχουν σύνταξη 700, 1.000 και 1.500 ευρώ

Αύξηση 2,9% στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός - Αναλυτικός πίνακας με τα επιπλέον ποσά, τι μένει μετά τις κρατήσεις και πώς αλλάζει ο υπολογισμός για όσους έχουν προσωπική διαφορά