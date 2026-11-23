Ναυπηγικός πυρετός 700 δισ. δολαρίων – Δεύτεροι στον κόσμο οι Έλληνες εφοπλιστές
Ναυπηγικός πυρετός 700 δισ. δολαρίων – Δεύτεροι στον κόσμο οι Έλληνες εφοπλιστές
Σε ιστορικό υψηλό οι παραγγελίες νέων πλοίων, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2008 – Η Κίνα συγκεντρώνει το 68% των ναυπηγήσεων, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 13% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών – Τι δείχνει η ανάλυση της Clarksons Research για την επόμενη ημέρα της ναυτιλίας
Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων, με τις παραγγελίες πλοίων να καταρρίπτουν το ιστορικό ρεκόρ του 2008 και τη συνολική αξία τους να αγγίζει τα 700 δισ. δολάρια. Στην κούρσα των ναυπηγήσεων οι Έλληνες εφοπλιστές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω από τους Κινέζους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στις επενδύσεις για την ανανέωση και επέκταση του εμπορικού στόλου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασε τον Οκτώβριο του 2026 τα 226,1 εκατ. CGT, ξεπερνώντας τα 225,5 εκατ. CGT που είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η ναυπηγική βιομηχανία βρισκόταν στην κορύφωση ενός προηγούμενου επενδυτικού κύκλου. Πρόκειται για αύξηση 24% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, η οποία αποτυπώνει την έντονη δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και την αυξανόμενη ζήτηση για νέα πλοία.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασε τον Οκτώβριο του 2026 τα 226,1 εκατ. CGT, ξεπερνώντας τα 225,5 εκατ. CGT που είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η ναυπηγική βιομηχανία βρισκόταν στην κορύφωση ενός προηγούμενου επενδυτικού κύκλου. Πρόκειται για αύξηση 24% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, η οποία αποτυπώνει την έντονη δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και την αυξανόμενη ζήτηση για νέα πλοία.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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