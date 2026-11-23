Σε ιστορικό υψηλό οι παραγγελίες νέων πλοίων, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2008 – Η Κίνα συγκεντρώνει το 68% των ναυπηγήσεων, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 13% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών – Τι δείχνει η ανάλυση της Clarksons Research για την επόμενη ημέρα της ναυτιλίας