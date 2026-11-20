Ο σεΐχης που προσελήφθη με 80.000 δολάρια τον μήνα από τη Deutsche Bank και οι «χρυσές» μπίζνες με το Κατάρ
Ο σεΐχης που προσελήφθη με 80.000 δολάρια τον μήνα από τη Deutsche Bank και οι «χρυσές» μπίζνες με το Κατάρ
Αποκαλύψεις των Financial Times για την πρόσληψη μέλους της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, τις αμοιβές εκατομμυρίων και τις πολύπλοκες συναλλαγές με τους μεγαλύτερους μετόχους της γερμανικής τράπεζας – Στο επίκεντρο και ο Κρίστιαν Σέβινγκ
Μια πρόσληψη με μηνιαία αμοιβή 80.000 δολαρίων, συμφωνίες δισεκατομμυρίων και στενές σχέσεις με ένα από τα πλουσιότερα βασιλικά περιβάλλοντα στον κόσμο αποκαλύπτουν τα διαρρεύσαντα έγγραφα της Deutsche Bank, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική τράπεζα διαχειριζόταν τις επιχειρηματικές σχέσεις της με τη δυναστεία Αλ Θάνι του Κατάρ.
Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, το 2010 η Deutsche Bank προσέλαβε τον σεΐχη Τζάμπορ μπιν Γιούσεφ μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, μέλος της βασιλικής οικογένειας και επικεφαλής του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Qatar News Agency, ως σύμβουλο επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Αποστολή του ήταν να βοηθήσει την τράπεζα να εξασφαλίσει συνεργασίες με κρατικές επιχειρήσεις του Κατάρ. Η αμοιβή του έφθανε τα 80.000 δολάρια μηνιαίως, συν πρόσθετες προμήθειες επιτυχίας, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό.
Μέχρι τη λήξη της συνεργασίας, στα τέλη του 2015, η Deutsche Bank του είχε καταβάλει τουλάχιστον 6,2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times.
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Σύμφωνα με έρευνα των Financial Times, το 2010 η Deutsche Bank προσέλαβε τον σεΐχη Τζάμπορ μπιν Γιούσεφ μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, μέλος της βασιλικής οικογένειας και επικεφαλής του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Qatar News Agency, ως σύμβουλο επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Αποστολή του ήταν να βοηθήσει την τράπεζα να εξασφαλίσει συνεργασίες με κρατικές επιχειρήσεις του Κατάρ. Η αμοιβή του έφθανε τα 80.000 δολάρια μηνιαίως, συν πρόσθετες προμήθειες επιτυχίας, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό.
Μέχρι τη λήξη της συνεργασίας, στα τέλη του 2015, η Deutsche Bank του είχε καταβάλει τουλάχιστον 6,2 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς των Financial Times.
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