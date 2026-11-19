Παλαιοί συνταξιούχοι: Οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και αναδρομικά μετά από διπλές εισφορές
Παλαιοί συνταξιούχοι: Οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και αναδρομικά μετά από διπλές εισφορές
Περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις άνω των 300 ευρώ και αναδρομικά που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ — Η αναγνώριση της παράλληλης ασφάλισης παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον ΕΦΚΑ να αναμένει οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας
Περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι εξακολουθούν να περιμένουν την αναγνώριση πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, με την εκκρεμότητα να παραμένει άλυτη εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων και δυσλειτουργιών του e-ΕΦΚΑ.
Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ταμεία, καταβάλλοντας επί σειρά ετών διπλές εισφορές, χωρίς αυτές να έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο ύψος της κύριας σύνταξής τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ταμεία, καταβάλλοντας επί σειρά ετών διπλές εισφορές, χωρίς αυτές να έχουν αποτυπωθεί πλήρως στο ύψος της κύριας σύνταξής τους.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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