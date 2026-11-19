Περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις άνω των 300 ευρώ και αναδρομικά που ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ — Η αναγνώριση της παράλληλης ασφάλισης παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον ΕΦΚΑ να αναμένει οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας