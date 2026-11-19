Δύο σπίτια, μια σοφίτα και ένα νησί: Ο έρωτας της Τούβε Γιάνσον, δημιουργού των Μούμιν με τη χαράκτρια Τουούλικι

Η Τούβε Γιάνσον, η Φινλανδή συγγραφέας και εικονογράφος που δημιούργησε τα Μούμιν, έζησε έναν μεγάλο έρωτα με τη χαράκτρια Τουούλικι Πιετιλά, με την οποία μοιράστηκε 45 χρόνια της ζωής της