Δύο σπίτια, μια σοφίτα και ένα νησί: Ο έρωτας της Τούβε Γιάνσον, δημιουργού των Μούμιν με τη χαράκτρια Τουούλικι
Δύο σπίτια, μια σοφίτα και ένα νησί: Ο έρωτας της Τούβε Γιάνσον, δημιουργού των Μούμιν με τη χαράκτρια Τουούλικι
Η Τούβε Γιάνσον, η Φινλανδή συγγραφέας και εικονογράφος που δημιούργησε τα Μούμιν, έζησε έναν μεγάλο έρωτα με τη χαράκτρια Τουούλικι Πιετιλά, με την οποία μοιράστηκε 45 χρόνια της ζωής της
Η σχέση τους άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του ’50 στο Ελσίνκι, όπου αργότερα έζησαν και δούλεψαν σε χωριστούς χώρους του ίδιου κτιρίου, με έναν διάδρομο στη σοφίτα να ενώνει τα δύο σπίτια. Τα καλοκαίρια έφευγαν για το Κλόβχαρουν, μια βραχονησίδα στον Κόλπο της Φινλανδίας, όπου μοιράζονταν ένα μικρό σπίτι.
Η κοινή τους ζωή πέρασε και στη δουλειά τους: η Γιάνσον έπλασε έναν από τους χαρακτήρες των Μούμιν με πρότυπο την Πιετιλά, ενώ εκείνη κινηματογράφησε τα ταξίδια τους και τη ζωή τους στο νησί, για το οποίο έφτιαξαν αργότερα μαζί ένα βιβλίο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η κοινή τους ζωή πέρασε και στη δουλειά τους: η Γιάνσον έπλασε έναν από τους χαρακτήρες των Μούμιν με πρότυπο την Πιετιλά, ενώ εκείνη κινηματογράφησε τα ταξίδια τους και τη ζωή τους στο νησί, για το οποίο έφτιαξαν αργότερα μαζί ένα βιβλίο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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