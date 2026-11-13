Η μπάλα των δισεκατομμυρίων: γιατί τα γήπεδα δεν χτίζονται πια μόνο για ποδόσφαιρο
Η μπάλα των δισεκατομμυρίων: γιατί τα γήπεδα δεν χτίζονται πια μόνο για ποδόσφαιρο
«Τα φώτα του Σαν Σίρο δεν θα σβήσουν ποτέ», τραγουδούσαν εν χορώ στη Curva sud οι οργανωμένοι οπαδοί τη Μίλαν
UPD:
Με το ίδιο σύνθημα απαντούσαν οι τιφόζι της Ίντερ στο απέναντι πέταλο της Curva Nord. Στο μεταξύ των ομάδων τους, τοπικό ντέρμπι «della Madonnina» το πρόσταγμα των αντίπαλων κερκίδων αντηχούσε το ίδιο βροντερά και δεσμευτικά . Το κοινό γήπεδο τους που φιλοξένησε επί 100 χρόνια γενιές οπαδών και των δύο ομάδων πρόκειται να γκρεμιστεί. Αυτό το αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της ιταλικής πόλης, γνωστό και ως στάδιο «Τζουζέπε Μεάτσα» θα αντικατασταθεί από τη κατασκευή, λίγα μέτρα παραπέρα, ενός νέου, υπερσύγχρονου σταδίου έως το 2031.
Οι φανταχτερές μακέτες του έργου επιδείχτηκαν σε δημόσια θέα , ο συνολικός προϋπολογισμός του που ανέρχεται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ φανερώθηκε. Τι κι αν ο σχεδιασμός του φέρνει σε πλυντήριο ρούχων ή φριτέζα αέρος, όπως το κατηγορούν οι αναπολούντες του θρυλικό χθες. Εκεί πλέον θα βραχνιάζουν οι φίλαθλοι με τα υπόδικα κασκόλ στο λαιμό. Στον αγωνιστικό του χώρο θα ιδρώνουν τη κολλημένη στην πλάτη φανέλα της ομάδας τους οι ποδοσφαιριστές. Αν κάτι, πάντως, λείψει από το μελλοντικό γήπεδο του Μιλάνο δεν θα είναι το εκτυφλωτικό φως. Θα είναι ο ήχος. Εκείνος ο εκκωφαντικός βαρύθυμος που άγγιζε τα 111 ντεσιμπέλ και ακουγόταν ως τη Μόντσα.
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Οι φανταχτερές μακέτες του έργου επιδείχτηκαν σε δημόσια θέα , ο συνολικός προϋπολογισμός του που ανέρχεται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ φανερώθηκε. Τι κι αν ο σχεδιασμός του φέρνει σε πλυντήριο ρούχων ή φριτέζα αέρος, όπως το κατηγορούν οι αναπολούντες του θρυλικό χθες. Εκεί πλέον θα βραχνιάζουν οι φίλαθλοι με τα υπόδικα κασκόλ στο λαιμό. Στον αγωνιστικό του χώρο θα ιδρώνουν τη κολλημένη στην πλάτη φανέλα της ομάδας τους οι ποδοσφαιριστές. Αν κάτι, πάντως, λείψει από το μελλοντικό γήπεδο του Μιλάνο δεν θα είναι το εκτυφλωτικό φως. Θα είναι ο ήχος. Εκείνος ο εκκωφαντικός βαρύθυμος που άγγιζε τα 111 ντεσιμπέλ και ακουγόταν ως τη Μόντσα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
UPD:
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