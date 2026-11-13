Ο στρατός του Ισραήλ δεν βλέπει επείγουσα ανάγκη επίθεσης στο Ιράν: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Νετανιάχου και Άιζενκοτ
Ο στρατός του Ισραήλ δεν βλέπει επείγουσα ανάγκη επίθεσης στο Ιράν: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Νετανιάχου και Άιζενκοτ
Διαφορετικές εκτιμήσεις στα ισραηλινά μέσα για την ενημέρωση του ηγέτη του κόμματος Γιάσαρ - Ο στρατός φέρεται να μη θεωρεί αναγκαία μια άμεση επιχείρηση, αλλά εισηγείται συμμετοχή εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις
Διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης που παρείχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον επικεφαλής του κόμματος Γιάσαρ και εντολοδόχο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, αλλά και για το κατά πόσον είναι επείγουσα η επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, μετέδωσαν το βράδυ της Πέμπτης ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση των δύο πολιτικών.
Πριν από τη συνάντηση, πηγή με γνώση του αντικειμένου της είχε δηλώσει στο Channel 12 ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών θα άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο ο Άιζενκοτ αντιλαμβάνεται τα κίνητρα του Νετανιάχου. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός φαινόταν να επιδιώκει, μέσω της συνάντησης, να τον πείσει για την ανάγκη επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Μόλις ο Άιζενκοτ αποκτήσει πλήρη εικόνα των πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, θα καταλάβει τα πάντα. Μετά από αυτή τη συνάντηση δεν θα ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και δεν θα αμφισβητεί τα κίνητρα του πρωθυπουργού», ανέφερε η πηγή.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας δεν διαπιστώνουν εξελίξεις στο Ιράν που να δικαιολογούν άμεση στρατιωτική επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα πιέσει για στρατιωτική δράση τόσο πριν όσο και μετά τις ισραηλινές εκλογές. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι οι πιέσεις αυτές εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, υποστράτηγος Γκάι Μαρκιζάνο.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επαναλάβει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τότε το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Το Channel 13 ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, μεσολάβησε μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, αν και, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, η ισραηλινή Προεδρία διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μη επείγουσες στρατιωτικές κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν «καταστροφικές συνέπειες» για την ισραηλινή δημοκρατία, καλώντας τον Νετανιάχου να μη φέρει τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας αντιμέτωπους με «μια σοβαρή συνταγματική σύγκρουση».
Η ανακοίνωση του Άιζενκοτ, στην οποία δεν κατονομαζόταν το Ιράν, ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Νετανιάχου επιδίωκε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης, παρά τις αντιρρήσεις των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.
Άλλα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο πρωθυπουργός είχε επιδιώξει αντίστοιχη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν και πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, όταν αξιωματούχοι της άμυνας είχαν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους, φοβούμενοι ότι μια επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση και να εκτροχιάσει την εκλογική διαδικασία.
Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές του περασμένου μήνα και την Κυριακή ο πρόεδρος Χέρτσογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες συστάσεις από τους βουλευτές. Ωστόσο, ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διατηρώντας τον έλεγχο της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας έως ότου σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.
Επικαλούμενο αμερικανική πηγή, το Kan μετέδωσε ότι και τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο νέων πολεμικών επιχειρήσεων, με το σχετικό μήνυμα να έχει μεταφερθεί μέσω αξιωματούχων ασφαλείας.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχει τις τελευταίες ημέρες υποβαθμίσει την πιθανότητα επιστροφής στον πόλεμο, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν θα επιτευχθεί συμφωνία.
Πριν από τη συνάντηση, πηγή με γνώση του αντικειμένου της είχε δηλώσει στο Channel 12 ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών θα άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο ο Άιζενκοτ αντιλαμβάνεται τα κίνητρα του Νετανιάχου. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός φαινόταν να επιδιώκει, μέσω της συνάντησης, να τον πείσει για την ανάγκη επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Μόλις ο Άιζενκοτ αποκτήσει πλήρη εικόνα των πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, θα καταλάβει τα πάντα. Μετά από αυτή τη συνάντηση δεν θα ενεργεί με τον ίδιο τρόπο και δεν θα αμφισβητεί τα κίνητρα του πρωθυπουργού», ανέφερε η πηγή.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας δεν διαπιστώνουν εξελίξεις στο Ιράν που να δικαιολογούν άμεση στρατιωτική επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα πιέσει για στρατιωτική δράση τόσο πριν όσο και μετά τις ισραηλινές εκλογές. Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι οι πιέσεις αυτές εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες.
Η θέση του ισραηλινού στρατού και το ενδεχόμενο αμερικανικής επίθεσηςΤο Channel 13 μετέδωσε ότι η θέση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), όπως παρουσιάστηκε κατά την ενημέρωση των Νετανιάχου και Άιζενκοτ, ήταν πως δεν υπάρχει άμεση ανάγκη να εξαπολύσει το Ισραήλ επίθεση εναντίον του Ιράν.
Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, υποστράτηγος Γκάι Μαρκιζάνο.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επαναλάβει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, τότε το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις.
Το Channel 13 ανέφερε επίσης ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, μεσολάβησε μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, αν και, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, η ισραηλινή Προεδρία διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή.
Η αντιπαράθεση για την ενημέρωση και οι προειδοποιήσεις ΆιζενκοτΗ συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Άιζενκοτ κατηγόρησε δημοσίως τον Νετανιάχου ότι αρνούνταν να του παράσχει ενημέρωση για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ζήτησε την παρέμβαση της γενικής εισαγγελέως, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μη επείγουσες στρατιωτικές κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν «καταστροφικές συνέπειες» για την ισραηλινή δημοκρατία, καλώντας τον Νετανιάχου να μη φέρει τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας αντιμέτωπους με «μια σοβαρή συνταγματική σύγκρουση».
Η ανακοίνωση του Άιζενκοτ, στην οποία δεν κατονομαζόταν το Ιράν, ακολούθησε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Νετανιάχου επιδίωκε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης, παρά τις αντιρρήσεις των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.
Άλλα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο πρωθυπουργός είχε επιδιώξει αντίστοιχη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν και πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, όταν αξιωματούχοι της άμυνας είχαν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους, φοβούμενοι ότι μια επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση και να εκτροχιάσει την εκλογική διαδικασία.
Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στις εκλογές του περασμένου μήνα και την Κυριακή ο πρόεδρος Χέρτσογκ ανέθεσε στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες συστάσεις από τους βουλευτές. Ωστόσο, ο Νετανιάχου παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, διατηρώντας τον έλεγχο της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας έως ότου σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.
Αναφορές για αμερικανική προετοιμασία και ενημέρωση των κρατών του ΚόλπουΣε ξεχωριστό ρεπορτάζ την Τετάρτη, η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan ανέφερε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) προειδοποίησε πρόσφατα εκπροσώπους των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη επανέναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.
Επικαλούμενο αμερικανική πηγή, το Kan μετέδωσε ότι και τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο νέων πολεμικών επιχειρήσεων, με το σχετικό μήνυμα να έχει μεταφερθεί μέσω αξιωματούχων ασφαλείας.
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, έχει τις τελευταίες ημέρες υποβαθμίσει την πιθανότητα επιστροφής στον πόλεμο, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν θα επιτευχθεί συμφωνία.
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