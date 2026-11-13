Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη – Οδεύει προς ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη – Οδεύει προς ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο
Στο επίκεντρο η αναθεώρηση των δεικτών της FTSE Russell - Γεμάτη η ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας λόγω εταιρικών αποτελεσμάτων και μερισματικών διανομών
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να παίρνουν ξανά τα ηνία μετά την χθεσινή διόρθωση. Στην περιοχή των 2.650 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος ολοκληρώνει την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.649,52 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.649,79 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.637,53 μονάδες.
Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την κρίση ηγεσίας στη Nvidia να διατηρούν την αβεβαιότητα στο επενδυτικό προσκήνιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού κολοσσού, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των αναταράξεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/11) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.649,52 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.649,79 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.637,53 μονάδες.
Επιφυλακτικό κλίμα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο και την κρίση ηγεσίας στη Nvidia να διατηρούν την αβεβαιότητα στο επενδυτικό προσκήνιο. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου του αμερικανικού κολοσσού, την ερχόμενη Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα εν μέσω των αναταράξεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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