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Αιμόφυρτος εντοπίστηκε 27χρονος στο Aγρίνιο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Αιμόφυρτος εντοπίστηκε 27χρονος στο Aγρίνιο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο νεαρός ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο
Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη (12/110 στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο, όταν ένας 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην παιδική χαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 27χρονος ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.
Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 27χρονος ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.
Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση.
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