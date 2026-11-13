Jefferies για CrediaBank: Η πιστωτική επέκταση αλλάζει τα δεδομένα – Στο 38% το περιθώριο ανόδου της μετοχής

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 1,30 ευρώ - Η αποτίμηση στηρίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας με την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορώ