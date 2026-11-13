Jefferies για CrediaBank: Η πιστωτική επέκταση αλλάζει τα δεδομένα – Στο 38% το περιθώριο ανόδου της μετοχής
Jefferies για CrediaBank: Η πιστωτική επέκταση αλλάζει τα δεδομένα – Στο 38% το περιθώριο ανόδου της μετοχής
Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 1,30 ευρώ - Η αποτίμηση στηρίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας με την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορώ
Η ταχύτερη του αναμενομένου αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η Jefferies για την CrediaBank μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η τράπεζα έχει ήδη υπερβεί τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης, ενώ η αύξηση των εσόδων υπερκαλύπτει την άνοδο των λειτουργικών δαπανών, ενισχύοντας την κερδοφορία.
Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 1,30 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38% από την τιμή αναφοράς των 0,94 ευρώ. Η αποτίμηση στηρίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας, με την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών να δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες διεύρυνσης των εσόδων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 1,30 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38% από την τιμή αναφοράς των 0,94 ευρώ. Η αποτίμηση στηρίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας, με την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών να δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες διεύρυνσης των εσόδων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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