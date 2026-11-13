Μαρκόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ κάνει το σίκουελ του «λεφτά υπάρχουν 2», δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ
Μαρκόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ κάνει το σίκουελ του «λεφτά υπάρχουν 2», δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ
«Άντε να δούμε υπουργό και τον Πολάκη μαζί σας» είπε προς το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος
Κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, άσκησε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Μιλώντας κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση, σήμερα, του νομοσχεδίου, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε πως «η ισοπέδωση δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Δεν αποτελεί πολιτική λύση. Ούτε το να τάζει η αντιπολίτευση "τα πάντα όλα". Προσοχή μη γίνει το "τα πάντα όλα" στο τέλος "πάρτα όλα για τους φορολογούμενους"».
Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρκόπουλος είπε «τάζει τα πάντα στους πάντες. Αυτό είναι το "λεφτά υπάρχουν 2". Το σίκουελ. Μόνο που το "λεφτά υπάρχουν 2" θα είναι ακόμα χειρότερο θρίλερ από το "λεφτά υπάρχουν 1". Ξεχάσατε τον πιο μετρημένο ευαγγελο Βενιζελο κι έχετε πάθει Γιώργο Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτόν που ενώ η χώρα βυθιζόταν μιλούσε για "Δανία του νότου"».
Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε «δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματα του ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για "κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της κεντροαριστεράς". Στον ΣΚΑΙ το είχε πει το 2025. Άντε να δούμε υπουργό και τον Πολάκη μαζί σας».
Από τα βέλη του κ. Μαρκόπουλου δεν ξέφυγε και ο Αλέξης Τσίπρας για τον οποίο είπε «αυτός που εισήγαγε 30 φόρους δεν δικαιούται να ασκεί κριτική σε αυτόν που μείωσε 91. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας έχει σκελετούς στην ντουλάπα του. Στην οικονομική του διαχείριση».
«Ππαρά τη διεθνή οικονομική κρίση είμαστε μια κυβέρνηση που δίνει. Δεν παίρνει. Μην αντιπολιτεύεστε τον κουμπαρά Πιερρακάκη. Δεν αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση. Την ελληνική οικογένεια αντιπολιτεύεστε. Τα ίδια κάνατε και με τον εξωδικαστικό που έχει ρυθμίσει 21 δις. Ευρώ και βοήθησε 70.000 νοικοκυριά. Στέλνετε λάθος μηνύματα» κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Μιλώντας κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση, σήμερα, του νομοσχεδίου, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε πως «η ισοπέδωση δεν αποτελεί πολιτική πρόταση. Δεν αποτελεί πολιτική λύση. Ούτε το να τάζει η αντιπολίτευση "τα πάντα όλα". Προσοχή μη γίνει το "τα πάντα όλα" στο τέλος "πάρτα όλα για τους φορολογούμενους"».
Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρκόπουλος είπε «τάζει τα πάντα στους πάντες. Αυτό είναι το "λεφτά υπάρχουν 2". Το σίκουελ. Μόνο που το "λεφτά υπάρχουν 2" θα είναι ακόμα χειρότερο θρίλερ από το "λεφτά υπάρχουν 1". Ξεχάσατε τον πιο μετρημένο ευαγγελο Βενιζελο κι έχετε πάθει Γιώργο Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτόν που ενώ η χώρα βυθιζόταν μιλούσε για "Δανία του νότου"».
Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε «δεν είναι τυχαία τα χειροκροτήματα του ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε μιλήσει για "κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της κεντροαριστεράς". Στον ΣΚΑΙ το είχε πει το 2025. Άντε να δούμε υπουργό και τον Πολάκη μαζί σας».
Από τα βέλη του κ. Μαρκόπουλου δεν ξέφυγε και ο Αλέξης Τσίπρας για τον οποίο είπε «αυτός που εισήγαγε 30 φόρους δεν δικαιούται να ασκεί κριτική σε αυτόν που μείωσε 91. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας έχει σκελετούς στην ντουλάπα του. Στην οικονομική του διαχείριση».
«Ππαρά τη διεθνή οικονομική κρίση είμαστε μια κυβέρνηση που δίνει. Δεν παίρνει. Μην αντιπολιτεύεστε τον κουμπαρά Πιερρακάκη. Δεν αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση. Την ελληνική οικογένεια αντιπολιτεύεστε. Τα ίδια κάνατε και με τον εξωδικαστικό που έχει ρυθμίσει 21 δις. Ευρώ και βοήθησε 70.000 νοικοκυριά. Στέλνετε λάθος μηνύματα» κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
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