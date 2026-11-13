«Athenaeum Palace»: Βαριές ποινές στους υπεύθυνους της εταιρείας που το… έκαψε
«Athenaeum Palace»: Βαριές ποινές στους υπεύθυνους της εταιρείας που το… έκαψε
Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τα αδικήματα της πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης - Ακολουθεί το Εφετείο για την κατηγορία του εμπρησμού-Η περιπετειώδης ιστορία του ακινήτου
Η υπόθεση του «Athenaeum Palace & luxury suites» που άνοιξε τις πύλες του τον Ιούνιο του 2018, αλλά τις…έκλεισε κατά περιπετειώδη τρόπο μετά από εμπρησμό τον Δεκέμβριο του 2019 έχει απασχολήσει αρκετές φορές την επικαιρότητα.
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