Linum: Το ελληνικό brand που ξεκίνησε με κεριά, στράφηκε στα κεραμικά και έφτασε τα 5,8 εκατ. likes στο TikTok
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Linum: Το ελληνικό brand που ξεκίνησε με κεριά, στράφηκε στα κεραμικά και έφτασε τα 5,8 εκατ. likes στο TikTok

Ξεκίνησαν να φτιάχνουν κεριά, αλλά οι πελάτες τους ζητούσαν κάτι άλλο: τα κεραμικά δοχεία μέσα στα οποία τα τοποθετούσαν

Linum: Το ελληνικό brand που ξεκίνησε με κεριά, στράφηκε στα κεραμικά και έφτασε τα 5,8 εκατ. likes στο TikTok
Αυτό που αρχικά ήταν απλώς μέρος ενός προϊόντος έμελλε να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της επιχείρησής τους. Όταν η Ζανέτ Φωτιάδη και η Μαρία Παπαδάτου δημιούργησαν τη Linum το 2022, είχαν στο μυαλό τους μια εταιρεία με κεριά και αρωματικά χώρου. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, η δραστηριότητά τους είχε ήδη μεταμορφωθεί, με τα χειροποίητα κεραμικά να βρίσκονται στο επίκεντρο και το πρώτο φυσικό κατάστημα να ανοίγει τις πόρτες του.

Σήμερα, η Linum διαθέτει κεραμικά και αντικείμενα από φυσητό γυαλί, δημιουργεί προσωποποιημένα προϊόντα, διοργανώνει εργαστήρια και απασχολεί 15 εργαζομένους. Παράλληλα, οι κατασκευές της έχουν φτάσει σε πελάτες στην Ευρώπη, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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