Wall Street: Αντίδραση δείχνουν τα futures μετά το τεχνολογικό κραχ

Κέρδη στα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq μετά το sell off που εξαΰλωσε 2,3 τρισ. δολάρια - Οι αναλυτές βλέπουν ευκαιρίες στις χαμηλότερες αποτιμήσεις, αλλά προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη