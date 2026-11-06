Wall Street: Αντίδραση δείχνουν τα futures μετά το τεχνολογικό κραχ
Wall Street: Αντίδραση δείχνουν τα futures μετά το τεχνολογικό κραχ
Κέρδη στα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq μετά το sell off που εξαΰλωσε 2,3 τρισ. δολάρια - Οι αναλυτές βλέπουν ευκαιρίες στις χαμηλότερες αποτιμήσεις, αλλά προειδοποιούν για αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η Wall Street στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής (6/11), καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν επιλεκτικά στις τεχνολογικές μετοχές μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που ακολούθησε τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
Έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από μαζικές πωλήσεις και τεράστιες απώλειες χρηματιστηριακής αξίας, εμφανίζονται οι πρώτοι αγοραστές που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq ενισχύονται κατά 1,3%, ενώ τα futures του S&P 500 καταγράφουν άνοδο 0,2%, σε μια συνεδρίαση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.
Η αντίδραση έρχεται μετά τη βουτιά 5,5% του Nasdaq την Πέμπτη, η οποία οδήγησε στην απώλεια περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του κλάδου, προκαλώντας μεγάλες ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκια.
Η Nvidia πρωταγωνιστεί στην προσυνεδριακή ανάκαμψη, με άνοδο 4,3%, ενώ θετικά κινούνται επίσης οι Intel, AMD και Broadcom, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Ανοδική αντίδραση καταγράφεται ευρύτερα και στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Έπειτα από μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από μαζικές πωλήσεις και τεράστιες απώλειες χρηματιστηριακής αξίας, εμφανίζονται οι πρώτοι αγοραστές που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq ενισχύονται κατά 1,3%, ενώ τα futures του S&P 500 καταγράφουν άνοδο 0,2%, σε μια συνεδρίαση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.
Η αντίδραση έρχεται μετά τη βουτιά 5,5% του Nasdaq την Πέμπτη, η οποία οδήγησε στην απώλεια περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων χρηματιστηριακής αξίας, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.
Η ανησυχία για πιθανή αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ, μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών, έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του κλάδου, προκαλώντας μεγάλες ανακατατάξεις στα χαρτοφυλάκια.
Η Nvidia πρωταγωνιστεί στην προσυνεδριακή ανάκαμψη, με άνοδο 4,3%, ενώ θετικά κινούνται επίσης οι Intel, AMD και Broadcom, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Ανοδική αντίδραση καταγράφεται ευρύτερα και στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα