Ισπανία: Εκτός αγοράς το 12% του ελαιολάδου – Γιατί η κυβέρνηση τους ζητά να κρατήσουν μέρος της παραγωγής τους

Η πρωτοφανής απόφαση, που ισχύει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2027, έχει προκαλέσει αντιδράσεις – Αναλυτής προειδοποιεί ότι η πολύμηνη αποθήκευση μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε σημείο που να μην πληροί πλέον τις προδιαγραφές της κατηγορίας του