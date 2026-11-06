Ισπανία: Εκτός αγοράς το 12% του ελαιολάδου – Γιατί η κυβέρνηση τους ζητά να κρατήσουν μέρος της παραγωγής τους
Ισπανία: Εκτός αγοράς το 12% του ελαιολάδου – Γιατί η κυβέρνηση τους ζητά να κρατήσουν μέρος της παραγωγής τους
Η πρωτοφανής απόφαση, που ισχύει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2027, έχει προκαλέσει αντιδράσεις – Αναλυτής προειδοποιεί ότι η πολύμηνη αποθήκευση μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε σημείο που να μην πληροί πλέον τις προδιαγραφές της κατηγορίας του
Η Ισπανία παρεμβαίνει στην αγορά ελαιολάδου, ενός από τα πολυτιμότερα προϊόντα της Μεσογείου, εκδίδοντας μια πρωτοφανή εντολή προς τους ελαιοπαραγωγούς να μην διαθέσουν στην αγορά μέρος της παραγωγής τους, προκειμένου να αποτρέψει την κατακόρυφη πτώση των τιμών.
Το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας έδωσε εντολή στους παραγωγούς να κρατήσουν εκτός αγοράς το 12% της ετήσιας παραγωγής τους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2027, με επίσημη απόφαση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση για το μέτρο αυτό.
«Το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της κερδοφορίας των αγροτών, αλλά και στην προστασία των συμφερόντων των αγοραστών ελαιολάδου», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι επιδιώκει επίσης «να ενισχύσει τη σταθερότητα της αγοράς, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών».
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Το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας έδωσε εντολή στους παραγωγούς να κρατήσουν εκτός αγοράς το 12% της ετήσιας παραγωγής τους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2027, με επίσημη απόφαση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι δεν θα λάβουν καμία αποζημίωση για το μέτρο αυτό.
«Το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της κερδοφορίας των αγροτών, αλλά και στην προστασία των συμφερόντων των αγοραστών ελαιολάδου», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι επιδιώκει επίσης «να ενισχύσει τη σταθερότητα της αγοράς, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών».
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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