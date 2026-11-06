Το deal Αλαφούζου για το Champions League και τα νέα δεδομένα στην tv, η συμφωνία της Dimand με ξένο στην Κρήτη, πωλείται η Τρ. Χανίων, πουλάει και ο Πόλσον

Κλείσιμο

Παρατήρηση 1η: Είναι άλλο η πολιτική κριτική και η σύγκρουση θέσεων και άλλο η προανακριτική στη Βουλή, που είναι σαν ένα δικαστήριο ουσιαστικά. Αυτό για τους ποινικούς κώδικες του 2019, που χθες ξεκαθάρισε η ΝΔ ότι δεν πρόκειται να το προχωρήσει επειδή το πρότεινε κάποιος από την αντιπολίτευση. Άλλωστε, μιλάμε για παραγεγραμμένη υπόθεση, αλλά και να μην ήταν, καλά έκανε ο Μητσοτάκης και το έκοψε διά του εκπροσώπου Μαρινάκη. Παρατήρηση 2η: Καλά έκανε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε έστω το 77% των άρθρων του νόμου Πιερρακάκη για τους servicers, αν και δεν κατάλαβα καθόλου γιατί έπρεπε να ψηφίσει «ΟΧΙ» επί της αρχής, «ΝΑΙ» στο 77% και «ΠΑΡΩΝ» στο σύνολο (ολίγον… Εδεσσαϊκός). Ας είναι πάντως, κάποια πρόοδος είναι να ψηφίζει έστω και κάτι κανονικό το ΠΑΣΟΚ, γιατί μέχρι τώρα έλεγε στα τυφλά όχι σε όλα.Οι δεξιοί είναι αισθηματίες-Με καθυστέρηση ολίγων ημερών μεταφέρω μια συζήτηση που έγινε στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ τη Δευτέρα, με πολιτικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον. Τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ συζητούσαν για τη δυνητική πολιτική επιρροή κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ και εκφράζονταν διάφορες απόψεις, με κυρίαρχη αυτή ότι η ζημιά για το κυβερνών κόμμα δεν θα είναι σημαντική. Εκεί εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, που είπε την εξής ατάκα: «Εσείς οι κεντρώοι είστε άνθρωποι λογικοί, οι δεξιοί είμαστε συναισθηματικοί». Ο Άδωνις εννοούσε ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι ψηφίζουν και με το συναίσθημα, οπότε και η ΝΔ πρέπει να τους επαναπροσεγγίσει με μια συναισθηματική λογική, κυρίως με «ζέσταμα» του αισθήματος του ανήκειν.Έβρεξε λεφτά για τους δήμους (και ποιοι πληρώνουν)-Πηγαίνοντας στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, πέρα από το να κόψει κίνηση για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά, ο Μητσοτάκης είχε «πάρει γραμμή» ότι στις τάξεις της αυτοδιοίκησης υπάρχει έντονη δυσφορία για την απουσία πόρων, που σε περιβάλλον έντονου πληθωρισμού γίνεται πιο αισθητή. Η γκρίνια των δημάρχων εκφράστηκε σε κορυφαίο επίπεδο από τον «γαλάζιο» πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, παρά τα έργα υποδομής που έγιναν σε πολλά σημεία της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο Λιβάνιος, που είχε πιάσει το κλίμα εδώ και καιρό, είχε κάνει τις δέουσες επισημάνσεις στο Μαξίμου. Κάπως έτσι ο Μητσοτάκης πήγε στους δημάρχους με ένα πακέτο εξαγγελιών που ξεπέρασε σημαντικά τα 500 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια, αλλά και την προαναγγελία ρυθμίσεων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ανοίγοντας και παράθυρο για ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για δήμους. Βέβαια, χαμένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για έξτρα πόρους είναι επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού που θα δουν το τέλος παρεπιδημούντων να αυξάνεται από το 0,75% στο 1%, ενώ θα ενισχυθεί το πρόγραμμα εσωτερικής οδοποιίας των δήμων με πόρους από ένα ειδικό τέλος που θα αφορά την αγορά καυσίμων, μόλις όμως σταθεροποιηθούν οι διεθνείς τιμές.Μεταρρυθμίσεις ως το τέλος του έτους-Τις προάλλες ο Μητσοτάκης έβαλε τον Χατζηδάκη και τον Σκέρτσο να παρουσιάσουν στο υπουργικό συμβούλιο τις συγκεντρωμένες προτεραιότητες ανά υπουργείο, καλώντας τους υπουργούς του να μην ασχολούνται τόσο ενεργά με το κυνήγι του σταυρού, όσο με τη δουλειά και τις εκκρεμότητες των χαρτοφυλακίων τους. Πάντως, ο Άδωνις χθες στην ημερίδα του Ygeiamou για τον εμβολιασμό ήταν μάλλον σαφής, απευθυνόμενος σε ένα κοινό από την αγορά του φαρμάκου και τον χώρο της υγείας, προειδοποιώντας τους ότι σοβαρές μεταρρυθμίσεις θα κάνει ακόμα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μετά, καθώς μπαίνουμε σε εκλογικό έτος και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει η πολιτική ηγεσία στο υπουργείο, θα ισχύσει η πιο διαχειριστική προσέγγιση των πραγμάτων.Ο «τζάμπας» της αντιπολίτευσης δεν πεθαίνει ποτέ-Μια από τις παλαιότερες κοινοβουλευτικές ντρίπλες της αντιπολίτευσης για να ξεφεύγει από τον κλοιό της κυβέρνησης και να μην ψηφίζει τα θετικά μέτρα όταν αυτά έρχονται στη Βουλή είναι να καταθέτει δική της αντιπρόταση. Δίνει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση αύξηση μισθών 500 ευρώ, έρχεται η αντιπολίτευση και προτείνει 1.000. Λέει ο υπουργός ότι θα φτιάξει σχολεία; Ρελάνς από την αντιπολίτευση με υπόσχεση ότι εκτός από σχολεία θα φτιάξει και παιδιά κ.ο.κ. Όταν βρίσκεσαι στα έδρανα της μειοψηφίας, ο τζάμπας δεν πεθαίνει ποτέ. Όταν η αντιπολίτευση καταθέτει δική της πρόταση νόμου ή τροπολογία, αυτομάτως ξέρουμε ότι δεν θα στηρίξει τα αντίστοιχα κυβερνητικά μέτρα και αυτός ο νόμος είναι… απαράβατος.Champions League super deal-Λοιπόν, το πακέτο της UEFA, όλο μαζί, πήγε τελικά στον Sport FM του Αλαφούζου έναντι του εκκωφαντικού ποσού των 330 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η προσφορά του Sport FM ήταν περίπου 83 εκατ. ευρώ τον χρόνο και της Per Capita περίπου 65-70 εκατ. Το ποσό αυτό πρέπει αναλογικά να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε άλλη χώρα και φυσικά δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά. Κάποιος συνδρομητής πλέον για να δει στο Champions League, στο Europa και Conference την ομάδα του (αλλά και τις ξένες), το κύπελλο ποδοσφαίρου, το πρωτάθλημα μπάσκετ, τον ΠΑΟ και τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πρέπει να πληρώνει την πλατφόρμα του Αλαφούζου. Φυσικά, για το υπόλοιπο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να πάει στην Per Capita, που επίσης έχει πλατφόρμα αλλά και συνεργασία με την Cosmote και τη Nova (για την ώρα). Είπαμε, το σπορ είναι όχι ακριβό… πανάκριβο και τα νέα δεδομένα θα φέρουν και επιχειρηματικές κόντρες αναπόφευκτα. Και η πίτα με περίπου 1,1 εκατ. συνδρομητές σήμερα της Magenta (πρώην Cosmote) και της Nova εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πάρει τι. Αφού και οι δύο πλευρές διαθέτουν πλέον καλό και δυνατό προϊόν. Και βαρύτατα πορτοφόλια.Σημαντικό deal της Dimand με ξένο όμιλο στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης