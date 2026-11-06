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Η Μόργκαν Φέρτσαϊλντ από το «Falcon Crest» ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans στα 76 της
Η Μόργκαν Φέρτσαϊλντ από το «Falcon Crest» ανοίγει λογαριασμό στο OnlyFans στα 76 της
Η Αμερικανίδα σταρ θέλει να δείξει στους θαυμαστές της μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της - «Όχι, δεν θα ανεβάζω τέτοιου είδους περιεχόμενο»
Η Μόργκαν Φέρτσαϊλντ, η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη θρυλική σειρά «Falcon Crest» και συμμετείχε επίσης στα «Φιλαράκια», αποφάσισε στα 76 της χρόνια να κάνει ένα απρόσμενο βήμα, δημιουργώντας λογαριασμό στο OnlyFans.
Η Αμερικανίδα ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα μοιράζεται αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο με τους θαυμαστές της, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι το περιεχόμενο δεν θα είναι αυτό που πολλοί συνδέουν με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. «Θα ανεβάζω νέες φωτογραφίες και βίντεο. Και πριν με ρωτήσει κανείς, όχι, όχι "τέτοιου" είδους!», δήλωσε στο περιοδικό People.
Όπως εξήγησε, το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει κυρίως αυθόρμητες στιγμές και προσωπικές σκέψεις. «Κυρίως θα είμαι εγώ που κάνω χαζομάρες και μιλάω για ό,τι μου περνάει από το μυαλό», ανέφερε.
Η Φέρτσαϊλντ παραδέχτηκε ότι το κοινό τη γνωρίζει περισσότερο για τους τηλεοπτικούς της ρόλους, τα εντυπωσιακά ρούχα και τα χαρακτηριστικά ογκώδη χτενίσματά της. «Ίσως δεν ξέρουν πόσο παθιασμένη είμαι με την επιστήμη ή πόσο εύκολα μπορεί να με κάνει να γελάσω η αδελφή μου. Θα ήθελα να μοιραστώ περισσότερα από αυτά», είπε.
Η κίνησή της έρχεται λίγους μήνες μετά την αντίστοιχη απόφαση της 85χρονης Ντόνα Μιλς, πρωταγωνίστριας της σειράς «Knots Landing», η οποία άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans τον Ιούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άντι Μπάκμαν, επικεφαλής της εταιρείας Creators Inc., που διαχειρίζεται τις συνεργασίες των δύο ηθοποιών με την πλατφόρμα, η Μιλς είχε ήδη εξασφαλίσει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα στον πρώτο μήνα της παρουσίας της.
Η Αμερικανίδα ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα μοιράζεται αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο με τους θαυμαστές της, σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι το περιεχόμενο δεν θα είναι αυτό που πολλοί συνδέουν με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. «Θα ανεβάζω νέες φωτογραφίες και βίντεο. Και πριν με ρωτήσει κανείς, όχι, όχι "τέτοιου" είδους!», δήλωσε στο περιοδικό People.
Όπως εξήγησε, το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει κυρίως αυθόρμητες στιγμές και προσωπικές σκέψεις. «Κυρίως θα είμαι εγώ που κάνω χαζομάρες και μιλάω για ό,τι μου περνάει από το μυαλό», ανέφερε.
Η Φέρτσαϊλντ παραδέχτηκε ότι το κοινό τη γνωρίζει περισσότερο για τους τηλεοπτικούς της ρόλους, τα εντυπωσιακά ρούχα και τα χαρακτηριστικά ογκώδη χτενίσματά της. «Ίσως δεν ξέρουν πόσο παθιασμένη είμαι με την επιστήμη ή πόσο εύκολα μπορεί να με κάνει να γελάσω η αδελφή μου. Θα ήθελα να μοιραστώ περισσότερα από αυτά», είπε.
Η κίνησή της έρχεται λίγους μήνες μετά την αντίστοιχη απόφαση της 85χρονης Ντόνα Μιλς, πρωταγωνίστριας της σειράς «Knots Landing», η οποία άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans τον Ιούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Άντι Μπάκμαν, επικεφαλής της εταιρείας Creators Inc., που διαχειρίζεται τις συνεργασίες των δύο ηθοποιών με την πλατφόρμα, η Μιλς είχε ήδη εξασφαλίσει έσοδα εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων μέσα στον πρώτο μήνα της παρουσίας της.
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